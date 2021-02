Yusuf Demir, il Messi austriaco che piace al Barcellona

Il talentuoso 17enne Yusuf Demir potrebbe lasciare il Rapid Vienna questa estate e piace a mezza Europa, Barcellona compreso.

Come si sostituisce un giocatore come Messi? Questa è la domanda che si pone il Barcellona, alle prese col contratto dell'argentino in scadenza a giugno del 2020.

Negli ultimi anni tanti sono stati presentati come 'il nuovo Messi', ma nessuno si è neppure lontanamente avvicinato all'originale.

Adesso però c'è un giovane talento che ha attirato le attenzioni di blaugrana: si tratta di Yusuf Demir, giocatore del Rapid Vienna che piace pure a Manchester United, Real Madrid, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Ajax e Salisburgo.

Demir è un centrocampista di piede mancino capace di giocare in qualsiasi posizione offensiva e con grandi abilità su calcio piazzato, doti che fanno capire perché il diciassettenne sia stato accostato a Messi. Il suo agente Emre Ozturk, intervistato da SPOX a novembre, ha parlato così di Demir.

"Yussi è molto creativo, dribbla bene e ha un ottimo sinistro. Tecnica e visione di gioco sono eccezionali. Il suo modo di giocare ricorda Messi. Lui è un suo grande fan, lo adora e giocava sempre con la sua maglietta".

Nato nella capitale austriaca, Demir ha iniziato la sua formazione nel club più antico della città, il First Vienna, prima di entrare nel settore giovanile del Rapid quando aveva 10 anni venendo subito aggregato alla formazione Under 13.

Si è fatto subito strada arrivando fino all'Under 16, dove è stato allenato dalla leggenda del club, Hofmann, che ha collezionato oltre 400 presenze col Rapid giocando più o meno nello stesso ruolo di Demir del quale è diventato il mentore. Hofmann ha parlato di lui a LAOLA.

"Ha un potenziale incredibile, è un grande piacere vederlo giocare a calcio. In ogni allenamento si vede subito che grande calciatore sia. Non ho mai visto uno come lui a questa età".

Quando aveva solo 15 anni, nel 2019, Demir è stato il più giovane a partecipare alla U19 Mercedes-Benz Junior Cup in Germania, competizione in cui il Rapid si è piazzato secondo dietro al Liverpool.

Un anno dopo Demir ha tagliato lo stesso traguardo, stavolta alzando al cielo anche la coppa grazie alla vittoria in finale per 4-0 contro il Lipsia in quella che è stata una delle sue ultime apparizioni a livello giovanile.

Entrato dalla panchina per gli ultimi otto minuti nella gara di Bundesliga contro l'Admira Wacker nel dicembre 2019, Demir è diventato il giocatore più giovane a debuttare col Rapid all'età di 16 anni e 196 giorni.

Poi un infortunio al ginocchio ed il coronavirus lo hanno costretto ad aspettare quasi sette mesi per la seconda presenza tra i grandi, ma ha perso davvero poco tempo nel dimostrare di essere pronto segnando contro lo Sturm Graz.

Da quel momento è diventato un titolare della squadra di Dietmar Kuhbauer, collezionando sei goal e due assist in 25 presenze.

Questo gli ha permesso di scendere in campo tre volte anche con l'Austria Under 21, dopo aver segnato 19 goal in 22 presenze tra U15 e U17.

Demir grazie alle origini della sua famiglia potrebbe anche vestire la maglia della Turchia, ma il ct dell'Austria Franco Foda starebbe già pensando di convocarlo in Nazionale maggiore.

E adesso molti in Austria sperano che Demir possa ripercorrere le orme di un altro giovane talento come David Alaba. Intervistato da 'Transfermarkt', Demir intanto ha fissato i suoi obiettivi.

"Voglio vincere più titoli possibili compresa la Champions League. Fin da quando ero bambino sognavo di vincere il Pallone d'Oro".

Resta da capire con quale club inseguirà questi sogni in futuro. Il contratto di Demir col Rapid scadrà nell'estate del 2022, cosa che potrebbe spingere la società a cederlo quest'anno per evitare di perderlo a parametro zero. La prossima destazione, secondo Ozturk, potrebbe essere proprio il Barcellona.

"Vorrebbe giocare per il Barcellona un giorno ma non ci pensiamo, è più probabile che vada in Germania. Siamo già in contatto con alcuni club. Il mio telefono squilla di continua".

Chiunque vinca la corsa per ingaggiare Demir metterà le mani su un grande talento: il Messi austriaco è in rampa di lancio.