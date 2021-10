La Juventus Primavera sfida i pari età dello Zenit in Youth League: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

ZENIT-JUVENTUS YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Zenit-Juventus

Zenit-Juventus Data: 20 ottobre 2021

20 ottobre 2021 Orario: 13.00

13.00 Canale tv: Sky Sport Football (numero 203 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

​Aria europea fortunata per la Juventus, capolista del proprio girone di riferimento sia in Champions che in Youth League: anche i ragazzi allenati da Bonatti stanno stupendo in positivo e sognano in grande in vista del futuro. Prima, però, testa allo Zenit.

I giovani bianconeri guidano il raggruppamento H con quattro punti: dopo aver pareggiato per 2-2 sul campo del Malmoe è arrivato un convincente 3-1 inflitto al Chelsea, piegato dalle reti di Soulé, Mulazzi e Galante.

I russi invece hanno esordito perdendo per 3-1 in casa dei londinesi, per poi guadagnare i loro primi tre punti grazie all'emozionante 3-2 sul Malmoe, beffato al 91' da Zigangirov.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve per rimanere informati su Zenit-Juventus di Youth League: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO ZENIT-JUVENTUS YOUTH LEAGUE

Zenit-Juventus, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Youth League, si giocherà mercoledì 20 ottobre 2021 allo 'Smena Stadium' di San Pietroburgo. Calcio d'inizio alle ore 13.00 italiane.

La sfida di Youth League tra Zenit e Juventus sarà trasmessa in tv da Sky sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno assistere alla diretta streaming di Zenit-Juventus grazie all'applicazione di Sky Go, fruibile su sistemi iOS e Android per pc, tablet e smartphone. L'alternativa è rappresentata dalla piattaforma NOW, utile per assistere alla programmazione Sky previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

ZENIT (4-1-4-1): Byazrov; Sandrachuk, Zigangirov, Khotulev, Troshchenkov; Khayloev; Maryanov, Saus, Mikhaylovskiy, Kuznetsov; Kotov. All. Zyryanov

JUVENTUS (4-4-2): Garofani; Savona, Nzouango, Citi, Turicchia; Mulazzi, Omic, Miretti, Iling; Soulé, Chibozo. All. Bonatti