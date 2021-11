Youth League, Young Boys-Atalanta dove vederla: Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

YOUNG BOYS-ATALANTA YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Young Boys-Atalanta Youth League

Young Boys-Atalanta Youth League Data: 23-11-2021

23-11-2021 Orario : 14.00

: 14.00 Canale tv: -

Streaming: -

La formazione Primavera dell'Atalanta, guidata da Massimo Brambilla, torna protagonista sul palcoscenico della Youth League.

I nerazzurri scendono in campo in quel di Berna per il quinto turno della fase a gironi dove sfideranno lo Young Boys con l'obiettivo di difendere almeno il terzo posto nel girone.

Gli orobici, infatti, sono già matematicamente eliminati dalla competizione visto che a 180' dal termine della prima fase il distacco dal Villarreal è di 7 punti, mentre dal Manchester United è di 6.

A favore dei Red Devils, però, pesa il fattore scontro diretti che premia ampiamente la formazione di Manchester protagonisti di due successi al cospetto dei bergamaschi.

Anche per gli svizzeri rimane in gioco solamente l'onore visto l'ultimo posto nel raggruppamento a quota 1 punto.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Young Boys-Atalanta Youth League: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO YOUNG BOYS-ATALANTA YOUTH LEAGUE

La sfida di Youth League tra Young Boys e Atalanta si giocherà martedì 23 novembre allo Sportplatz Wyler Hauptplatz. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 14.00.

DOVE VEDERE YOUNG BOYS-ATALANTA YOUTH LEAGUE IN TV

Per il match di Berna che vedrà protagonista l'Atalanta di Brambilla, non è prevista alcuna copertura televisiva in Italia, in quanto nessuna emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione del match.

YOUNG BOYS-ATALANTA YOUTH LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Oltre alla mancanza di copertura tv, non sarà possibile seguire il match nemmeno in diretta streaming.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS-ATALANTA YOUTH LEAGUE

YOUNG BOYS (4-4-2): Bajrami; Naf, Amenda, Crnovrsanin, Fontana; Yungo, Essay, Fosso, De Donno; Berisha, Appiah. All. Niederhauser.

ATALANTA (3-5-2): Sassi; Del Lungo, Berto, Ceresoli; Oliveri, Zuccon, Panada, Giovane, Renault; De Nipoti, Omar. All. Brambilla.