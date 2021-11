STELLA ROSSA-EMPOLI YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Stella Rossa-Empoli

Stella Rossa-Empoli Data: 3 novembre 2021

3 novembre 2021 Orario: 16.30

16.30 Canale tv: -

Streaming: -

Primo atto di una sfida che vale, come tutte le gare da qui in avanti, una stagione intera: la Primavera dell'Empoli di Antonio Buscè vola in Serbia per sfidare l'Under 19 della Stella Rossa di Belgrado per l'andata del doppio match valido per la UEFA Youth League.

La gara del secondo turno segna un importante crocevia per il prosieguo della competizione: nel primo turno gli azzurrini si sono imposti con un punteggio complessivo di 3-2 tra andata e ritorno sul Domzale, grazie anche al pari maturato al Castellani con il rigore trasformato da Asllani nel recupero del primo tempo.

I campioni d'Italia in carica se la vedranno con i ragazzi di Marko Nedjic che, invece, hanno battuto sia all'andata che al ritorno i campioni d'Irlanda del St. Patricks Athletic, per un punteggio complessivo di 3-1.

In questo articolo troverete tutte le curiosità su Stella Rossa-Empoli, oltre che molte informazioni utili: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO STELLA ROSSA-EMPOLI YOUTH LEAGUE

La gara di Youth League tra Stella Rossa ed Empoli in programma mercoledì 3 novembre verrà disputata allo Stadio "Cukaricki" di Belgrado. Fischio d'inizio fissato alle ore 16:30.

Non è prevista copertura televisiva per la gara tra Stella Rossa ed Empoli di Youth League.

Non è prevista la trasmissione in streaming della sfida tra Stella Rossa ed Empoli.

STELLA ROSSA (4-3-1-2): Marinkovic; Mimovic, Lecic, Lekovic, Radoievic; Ognjenovic, Curic, Stojanovic; Milosavic; Pirgic, Kahvic. All. Nedjic

EMPOLI (4-3-1-2): Hvalic; Morelli, Pezzola, Evangelisti, Rizza; Rossi, Ignacchiti, Degli Innocenti; Logrieco; Villa, Baldanzi. All. Buscè