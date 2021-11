SHERIFF-INTER YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sheriff-Inter

Sheriff-Inter Data: 3 novembre 2021

3 novembre 2021 Orario: 11.00

11.00 Canale tv: -

Streaming: -

La fase a gironi della Youth League giunge alla 4ª giornata, proponendo Sheriff-Inter tra le sfide in programma: una tappa importante dei nerazzurri, che possono impreziosire ulteriormente il loro cammino europeo fin qui ottimo.

La Primavera interista guida il Gruppo D con 7 punti. Dopo l'1-1 interno con il Real Madrid della prima giornata, i nerazzurri hanno conquistato due vittorie battendo per 1-0 lo Shakhtar Donetsk e per 2-1 lo Sheriff.

La compagine di Tiraspol, a differenza di quanto sta avvenando alla prima squadra, sta stendando in campo europeo. Per ora sono arrivate 3 sconfitte in altrettante gare, compromettendo non poco l'obiettivo qualificazione.

Per conoscere tutto riguardo a Sheriff-Inter di Youth League, leggete qui di seguito: troverete gli aggiornamenti delle formazioni e indicazioni utili su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SHERIFF-INTER YOUTH LEAGUE

Sheriff-Inter è in programma per mercoledì 3 novembre 2021, alle ore 11.00. Il teatro della sfida sarà la Sheriff small Arena di Tiraspol.

Non ci sono emittenti che trasmettono in tv Sheriff-Inter, dando la possibilità agli appassionati di seguire i giovani nerazzurri nel loro percorso europeo.

Oltre all'assenza della diretta televisiva, non sono stati resi noti canali che trasmetteranno la partita in streaming.

SHERIFF (4-3-3): Dumenco; Picus, Ichim, Costin, Cucereavenco; Covali, Scurtul, Hatman; Forov, Carmanov, Covalschi.

INTER (4-3-2-1): Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Pelamatti; Fabbian, Sangalli, Casadei; Iliev, Owusu; Jurgens.