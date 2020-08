Youth League, clamoroso in Salisburgo-Lione: rigore ripetuto e sbagliato tre volte!

Da Silva del Lione fallisce tre volte il rigore che l'arbitro fa ripetere nel quarto di Youth League col Salisburgo: gli austriaci vinceranno 4-3.

Una giornata da dimenticare, maledetta. Florent Da Silva è ritenuto uno specialista dagli undici metri, invece ha sulla coscienza l'eliminazione del dalla Youth League.

A far festa è il , che approda in semifinale battendo 4-3 i francesi e ringrazia il 17enne fantasista avversario: tre esecuzioni in un minuto e altrettanti errori, peggio di così...

Salisburgo-Lione Youth League, ci sono gli estremi per realizzare uno speciale di Federico Buffa. pic.twitter.com/7u3Jet7sbd — Chris Gomez (@Chris_ItaArg) August 19, 2020

Un arbitro a dir poco rigido, infatti, nel match valido per i quarti del torneo continentale giovanile fa ripetere tre volte il penalty assegnato sullo 0-0 al Lione e di cui si era preso carico Da Silva.

Tutta colpa di Antosch, portiere del Salisburgo, reo di essersi mosso in anticipo: un'irregolarità rilevata dal direttore di gara in due circostanze, nelle quali il calciatore dei transalpini fa cilecca compresa la terza (valida). Alla fine gli austriaci vinceranno e passeranno il turno.