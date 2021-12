REAL MADRID-INTER YOUTH LEAGUE CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Real Madrid-Inter

• Data: martedì 7 dicembre 2021

• Orario: 16:00

• Canale TV: Sky Sport (numeri 206 e 253)

• Streaming: Sky Go

Le formazioni giovanili di Real Madrid e Inter si affrontano nell'ultima gara del girone di Youth League. Entrambe le formazioni sono già qualificate alla fase successiva e si giocano il primo posto del gruppo, con i nerazzurri momentaneamente a 13 punti, 3 in più dei Blancos.

La gara di andata giocata a Milano è terminata 1-1 con la rete degli ospiti nel primo tempo con Gonzales e il pareggio in extremis dei nerazzurri con Nunziatini.

Di seguito tutte le informazioni su Real Madrid-Inter di Youth League: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in tv e in streaming.

ORARIO REAL MADRID-INTER YOUTH LEAGUE

La sfida tra Real Madrid e Inter di Youth League si giocherà martedì 7 dicembre alle ore 16 presso l'Alfredo Di Stefano Stadium di Madrid.

DOVE VEDERE REAL MADRID-INTER YOUTH LEAGUE IN TV

La gara verrà trasmessa dall'emittente Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Football (canale 203). Per assistere all'incontro sarà necessario avere un abbonamento attivo alla piattaforma.

REAL MADRID-INTER YOUTH LEAGUE IN STREAMING

Per gli abbonati Sky c'è la possibilità di assistere a Real Madrid-Inter di Youth League in streaming tramite Sky Go, servizio offerto dalla stessa emittente televisiva. Per vedere l'incontro sarà sufficiente collegarsi all'apposito sito da pc fisso e portatile o in alternativa scaricare l'applicazione su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-INTER YOUTH LEAGUE

REAL MADRID (4-2-3-1): Vicente; Jimenez, Calleja, Antolin Garzia, Obrador; Villar, Moran Ibanez; Gonzalo Garcia, Gonzalez Ballestrero, Iglesias Lois; Ferrer. All. Perez.

INTER (4-3-1-2) Rovida; Zanotti, Hoti, Cortinovis, Carboni; Fabbian, Sangalli, Nunziatini; Peschetola; Abiuso, Jurgens. All. Chivu