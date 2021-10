La Primavera del Milan affronta quella del Porto nel girone di Youth League: tutto sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming della gara.

Terza giornata della fase a gironi anche per la Youth League, la competizione giovanile riservata alle formazioni Primavera delle squadre impegnate in Champions League: il Milan di Federico Giunti fa visita al Porto in un match valido per il Gruppo B.

Portoghesi primi nel raggruppamento con quattro punti, gli stessi del Liverpool: blitz all'esordio sul campo dell'Atletico Madrid (1-2) e pari interno con i 'Reds' (1-1) nel turno successivo.

Per i rossoneri un solo punto, quello conquistato contro l'Atletico Madrid (1-1) il 28 settembre; nella prima uscita è arrivata una sconfitta (1-0) per mano del Liverpool, trascinato da una rete di Woltman.

Il primo posto nel girone dà diritto alla partecipazione diretta agli ottavi di finale, mentre le seconde della classe dovranno disputare un playoff aggiuntivo per entrare a far parte del novero delle migliori sedici squadre d'Europa.

In questo articolo troverete tutto quello che serve sapere su Porto-Milan di Youth League: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

Porto-Milan di Youth League si disputerà martedì 19 ottobre 2021 all'Estadio Dr. Jorge Sampaio di Vila Nova de Gaia, comune situato nel distretto di Porto. Calcio d'inizio alle ore 15:30.

Per la sfida di Youth League tra Porto e Milan non è prevista alcuna copertura televisiva per quanto riguarda il territorio italiano.

Essendo sprovvista di copertura televisiva, Porto-Milan non sarà visibile nemmeno in diretta streaming.

PORTO (4-3-3): Cardoso; Macedo, Vinhas, Brás, Pinheiro; Vasco Sousa, Folha, Abreu; Baker-Boaitey, Meireles, Candé. All. Tavares

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Bosisio, Obaretin, Bozzolan; Bright, Di Gesù, Gala; Alesi, Roback, Capone. All. Giunti