14.30 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite; 472 e 482 digitale terrestre)

Streaming: Sky Go

La Youth League entra nel vivo, con Milan-Porto tra le sfide valide per la 4ª giornata della fase a gironi. Un crocevia importante per i rossoneri, che non possono permettersi ulteriori passi falsi.

La Primavera di Federico Giunti ha raccolto appena 1 punto nelle prime 3 gare del girone. Si tratta dell'1-1 casalingo contro il Porto, a cui vanno sommate le sconfitte contro Liverpool e Porto.

Viaggia spedito invece il Porto, primo a quota 7 punti. Con un risultato pieno contro il Milan, la compagine portoghese sarebbe ad un passo dalla qualificazione al prossimo turno di Youth League.

In questo articolo sono presenti molte curiosità su Milan-Porto, oltre che molte informazioni utili: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Sarà lo stadio 'Giuseppe Meazza' ad ospitare questo importante incontro europeo che vede coinvolta la Primavera rossonera. Il match va in scena mercoledì 3 novembre 2021, alle ore 14.30.

La sfida tra Milan e Porto sarà visibile su Sky, sintonizzandosi sul canale Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite; 472 e 482 digitale terrestre).

L'abbonamento Sky fornisce gratuitamente l'app Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet. Accedendo all'app tramite uno di questi dispositivi, sarà sufficiente selezionare l'evento desiderato e attenderne l'inizio.

MILAN (4-3-3): Pseftis, Coubis, Bosisio, Obaretin, Kerkez, Robotti, Foglio, Gala, Traorè, Roback, El Hilali.

PORTO (4-2-3-1): Cardoso, Macedo, Vinhas, Pinheiro, Folha, Boaitey, Bràs, Abreu, Sousa, Meireles, Candè.