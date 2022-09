Youth League, Milan-Dinamo Zagabria dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo il pari alla prima giornata, i rossoneri cercano i 3 punti contro i croati. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

• Partita: Milan-Dinamo Zagabria

• Data: mercoledì 14 settembre 2022

• Orario: 14:30

• Canale TV: Sky Sport Football

• Streaming: Sky Go, NOW

Secondo impegno stagionali europeo per la Primavera del Milan. I rossoneri, nel match di esordio contro il Salisburgo, hanno ottenuto lo stesso risultato della squadra maggiore pareggiando 1-1 in trasferta.

L'avversaria di giornata è la Dinamo Zagabria, vincitrice contro il Chelsea con un convincente 4-2. Una squadra insidiosa e che rappresenta un osso duro per le ambizioni di qualificazione della squadra allenata da Ignazio Abate.

ORARIO YOUTH LEAGUE, MILAN-DINAMO ZAGABRIA

Milan-Dinamo Zagabria di Youth League si giocherà mercoledì 14 settembre 2022, presso il Centro Sportivo Peppino Vismara. Fischio d'inizio alle 14:30.

DOVE VEDERE YOUTH LEAGUE, MILAN-DINAMO ZAGABRIA IN TV

Il secondo incontro europeo della Under 19 del Milan contro i pari età della Dinamo Zagabria verrà trasmessa da Sky al canale Sky Sport Football (203 del satellite).

YOUTH LEAGUE, MILAN-DINAMO ZAGABRIA IN DIRETTA STREAMING

Per seguire Milan-Dinamo Zagabria in streaming si può ricorrere anche a Sky Go, app sviluppata dal broadcaster e pensata per gli abbonati. Basterà collegarsi al sito ufficiale oppure scaricare l'applicazione su smartphone e tablet.

C'è anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky, previo l'acquisto del ticket 'Sport'.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-DINAMO ZAGABRIA

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Nsiala, Coubis, Bartesaghi; Pluvio, Marshage, Gala; Traorè, El Hilali, Cuenca.

DINAMO ZAGABRIA (4-1-4-1): Prsjla; Gubijan, Katinic, Zivkovic, Cvetko; Caic; Topic, Krdzalic, Lukanic, Rukavina; Culjak.