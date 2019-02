Youth League, Midtjylland-Roma 1-1 (4-2 dcr): giallorossi fuori ai rigori in Danimarca

La Roma abbandona la Youth League ai rigori: passa il Midtjylland dopo l'1-1 dei regolamentari. Danesi agli ottavi di finale, Roma a casa.

La Roma Primavera saluta la Youth League. Sul campo del Midtjylland nella fase preliminare per accedere agli ottavi di finale i giallorossi si arrendono al Midtjylland: 1-1 ai tempi regolamentari, 4-2 ai rigori.

Senza la stella Celar, nel primo tempo fa tutto Pezzella, soprattutto nei primi 20 minuti. Dopo 180 secondi il centrocampista giallorosso trova il goal dell'1-0 con una deviazione su azione da calcio d'angolo, ma causa anche il rigore che al 19' permette a Tengstedt di pareggiare i conti. In mezzo ci prova anche dalla distanza, senza però trovare lo specchio della porta.

Ripristinato l'equilibrio nel risultato, in campo le due squadre si bloccano alla vicenda e le occasioni non sono molte. Le migliori sono per la Roma, che ci prova soprattutto al 70' con Felipe Estrella: decisiva la parata di Olafsson.

Il Midtjylland va vicino al goal decisivo per vincere nel finale di gara, ma il risultato rimane bloccato sull'1-1 senza più modifiche fino al triplice fischio finale.

La partita si decide ai rigori, dove ad essere decisivi sono gli errori di D'Orazio e di Chierico: il Midtjylland è perfetto dal dischetto e segna tutti i quattro penalty. La Roma esce al playoff, danesi avanti agli ottavi.