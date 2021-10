La Primavera del Manchester United ospita quella dell'Atalanta in Youth League: tutto sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming della gara.

MANCHESTER UNITED-ATALANTA YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester United-Atalanta

Data: 20 ottobre 2021

Orario: 15:00

Canale tv: -

Streaming: -

Terza giornata della fase a gironi di Youth League, la competizione giovanile riservata alle formazioni Primavera delle squadre impegnate in Champions League: l'Atalanta ospite del Manchester United per conquistare punti importanti e ambire alla vetta.

I nerazzurri di Massimo Brambilla hanno perso all'esordio contro il Villarreal per 2-0, riprendendosi alla grande alla seconda contro lo Young Boys con un secco 3-0 maturato al Centro Sportivo Bortolotti: in goal, in quella circostanza, Oliveri, Omar e Lozza.

I ragazzi di Neil Wood, invece, hanno vinto contro lo Young Boys per 0-1, alla prima, salvo poi crollare alla seconda, in casa, contro il Villarreal con un punteggio largo di 1-4: a nulla è servito il goal di Alvaro Fernandez, dopo un iniziale passivo di 0-4 maturato nei primi 45'.

In questo articolo troverete tutto quello che serve sapere su Manchester United-Atalanta di Youth League: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER UNITED-ATALANTA YOUTH LEAGUE

Manchester United-Atalanta di Youth League si disputerà mercoledì 20 ottobre 2021 al "Leigh Sports Village", stadio di Leigh utilizzato dalle giovanili dei Red Devils. Calcio d'inizio alle ore 15:00 italiane.

Per la sfida di Youth League Manchester United-Atalanta non è prevista alcuna copertura televisiva per quanto riguarda il territorio italiano.

Essendo sprovvista di copertura televisiva, Manchester United-Atalanta non sarà visibile nemmeno in diretta streaming.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Vitek; Jurado, Kambwala, Hardley, Fernandez; Savage, Svidersky; Hoogewerf, Shoretire, Garnacho; Hugill. All. Wood

ATALANTA (3-5-2): Sassi; Ceresoli, Berto, Cittadini; Oliveri, Giovane, Sidibe, Zuccon, Bernasconi; Lozza, Omar. All. Brambilla