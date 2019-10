Youth League, Manchester City-Atalanta 1-3: primo successo europeo della Dea

L'Atalanta Primavera scrive una pagina importante della propria storia: primo successo europeo sul campo del Manchester City.

L' Primavera scrive una pagina importantissima nella propria storia: i ragazzi di Brambilla centrano infatti il primo successo europeo nella terza giornata di Youth League sul campo del , portandosi a quota 4 punti nel girone a pari punti proprio con gli inglesi.

Il match inizia subito in salita per i nerazzurri, che vanno sotto al 12' sulla bella azione personale di Bernabe, finalizzata perfettamente da Poveda. Dopo una prima fase di sbandamento gli ospiti reagiscono con Ghislandi, che sfrutta al meglio l'ottimo assist di Traore per battere Bazunu.

La Dea prende fiducia e nella ripresa ribalta il risultato: un ispirato Ghislandi pesca al centro Piccoli, che resta lucido davanti al portiere e lo batte ancora. Il Manchester City prova a reagire ma l'Atalanta colpisce ancora nel finale con la splendida iniziativa personale di Traore, che vince anche un paio di rimpalli e chiude i conti per lo storico successo.

IL TABELLINO

MARCATORI: 12' Poveda, 24' Ghislandi, 49' Piccoli, 78' Traore

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bazunu; Dionkou, Garcia, Harwood-Bellis, Ogbeta; Doyle (74' Palmer), Pozo, Bernabe (80' Dele-Bashiru); Poveda, Touaizi (74' Knight), Rogers. All.: Harsley.

ATALANTA (3-4-3): Gelmi; Bergonzi, Okoli, Guth; Ghislandi, Gyabuaa, Da Riva, Brogni; Traore, Piccoli, Cambiaghi (C). All.: Brambilla.