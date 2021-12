JUVENTUS-MALMOE YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Malmoe

Juventus-Malmoe Data: 8 dicembre 2021

8 dicembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

Così come la Champions League dei 'grandi', anche la Youth League è giunta all'ultima giornata dalla sua fase a gironi: qualificazione agli ottavi già conquistata per la Juventus, attesa dall'ininfluente match interno col Malmoe.

I bianconeri hanno staccato il pass grazie al successo ottenuto sul campo del Chelsea, che ha messo ancora in evidenza la classe della stellina Soulé, autore del primo goal con un bel numero.

I ragazzi di Bonatti si sono così assicurati la certezza del primo posto con una giornata d'anticipo, evitando il turno dei sedicesimi che vedrà impegnate le seconde classificate e le squadre provenienti dal percorso dei campioni nazionali.

Solo un punto per il Malmoe, ormai aritmeticamente ultimo, conquistato alla prima giornata proprio contro la Juventus in occasione del 2-2 in terra svedese dello scorso 14 settembre.

Questa pagina vi tornerà utile per rimanere aggiornati su Juventus-Malmoe di Youth League: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come seguire a sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-MALMOE YOUTH LEAGUE

La gara di Youth League tra Juventus e Malmoe si giocherà mercoledì 8 dicembre 2021 allo 'Juventus Training Ground' di Torino. Calcio d'inizio alle ore 15. L'arbitro sarà il serbo Novak Simović.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MALMOE YOUTH LEAGUE IN TV

Juventus-Malmoe di Youth League sarà trasmessa da Sky su questi due canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite).

JUVENTUS-MALMOE YOUTH LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire Juventus-Malmoe di Youth League in diretta streaming grazie al servizio Sky Go, fruibile attraverso l'app disponibile per pc, smartphone e tablet.

L'articolo prosegue qui sotto

L'alternativa è la piattaforma on demand NOW, utile per assistere alla programmazione di Sky: basterà aderire ad uno dei pacchetti proposti sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MALMOE YOUTH LEAGUE

JUVENTUS (4-4-2): Senko; Savona, Fiumano, Nzouango, Turicchia; Soulé, Omic, Miretti, Iling; Cerri, Chibozo. All. Bonatti

MALMOE (4-3-3): Ellborg; Strömberg, Nicklasson, Konjuhi, Lindman; Karlin, Bolin, Larsson; Widell, Bjerkebo, Avdic. All. Westerberg