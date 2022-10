Youth League, Juventus-Maccabi Haifa dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Terzo impegno nel girone di Youth League per la Juventus di Paolo Montero: avversario il Maccabi Haifa. Tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

JUVENTUS-MACCABI HAIFA YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Maccabi Haifa

Juventus-Maccabi Haifa Data: 4 ottobre 2022

4 ottobre 2022 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203)

Streaming: Sky Go e NOW

Deve ancora trovare la prima vittoria in questa edizione di Youth League la Juventus di Paolo Montero, ferma a quota un punto dopo le prime due giornate della fase a gironi della competizione continentale riservata alle formazioni Primavera.

L'occasione per aggiungere i primi tre punti si chiama Maccabi Haifa, che invece il successo l'ha trovato all'esordio sul campo del quotato Benfica, per poi incappare in un pesante k.o. interno (0-5) per mano del PSG.

Proprio i francesi hanno superato i bianconeri grazie ad un pirotecnico 5-3 nella prima giornata; per la Juventus è poi arrivato un 1-1 col Benfica che ha quantomeno permesso di smuovere la classifica.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Juventus-Maccabi Haifa di Youth League: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni che scenderanno in campo fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-MACCABI HAIFA YOUTH LEAGUE

Juventus-Maccabi Haifa si disputerà martedì 4 ottobre 2022 allo Juventus Training Ground di Torino. Calcio d'inizio alle ore 14. L'arbitro sarà l'austriaco Christian-Petru Ciochirca.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MACCABI HAIFA YOUTH LEAGUE IN TV

La sfida di Youth League tra Juventus e Maccabi Haifa sarà trasmessa da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Football (203).

JUVENTUS-MACCABI HAIFA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire lo streaming di Juventus-Maccabi Haifa tramite il servizio dedicato di Sky Go, fruibile su pc, smartphone e tablet.

Un'altra opzione è rappresentata dalla piattaforma NOW, utile per assistere alla programmazione dell'emittente satellitare (previo acquisto di un abbonamento).

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MACCABI HAIFA YOUTH LEAGUE

JUVENTUS (4-4-2): Ratti; S. Turco, Dellavalle, Huijsen, Rouhi; Galante, Nonge, Ripani, Hasa; N. Turco, Yildiz.

MACCABI HAIFA (4-3-3): Greis; Feingold, Kay Laish, Eissat, Leigh; Distelfeld, Hermesh, Otachi; Shibli, Razon, Khalaili.