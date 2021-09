Youth League, Juventus-Chelsea dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Non solo la gara dell'Allianz Stadium: Juventus e Chelsea si sfidano anche in Youth League. Le info sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS-CHELSEA YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Chelsea

Juventus-Chelsea Data: 29 settembre 2021

29 settembre 2021 Orario: 16.00

16.00 Canale tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Sky Sport Uno e Sky Sport Football Streaming: Sky Go, NOW

Non solo la supersfida dell'Allianz Stadium, valida per i gironi di Champions League: l'antipasto di Juventus-Chelsea è offerto dalla prestigiosa gara che le rispettive formazioni giovanili disputeranno in Youth League.

Si tratta anche in questo caso della fase a gironi della competizione, un percorso iniziato in maniera diversa per la Juventus e per il Chelsea: i bianconeri sono stati fermati sul 2-2 all'esordio in casa degli svedesi del Malmo, mentre gli inglesi hanno avuto la meglio a Londra sui russi dello Zenit.

Proprio lo Zenit, come nel girone della prima squadra, è la quarta formazione del raggruppamento. I russi saranno opposti alla Juventus il prossimo 20 ottobre, nell'ultima giornata d'andata, mentre il Chelsea se la vedrà con il Malmo.

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Chelsea di Youth League, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-CHELSEA YOUTH LEAGUE

Juventus-Chelsea di Youth League si giocherà nel pomeriggio di mercoledì 29 settembre 2021 allo Juventus Training Center di Vinovo. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Andrea Bonatti e quella di Andrew John Myers è in programma alle ore 16.00.

Sarà possibile assistere alla gara di Youth League tra Juventus e Chelsea in diretta tv: il match sarà infatti trasmesso in esclusiva da Sky attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Juventus-Chelsea di Youth League sarà visibile anche in streaming, ma solo per gli abbonati a Sky, attraverso SkyGo, applicazione scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Un'altra alternativa per assistere a Juventus-Chelsea è NOW, il servizio live e on demand di Sky tramite il quale si può assistere al meglio della programmazione satellitare.

JUVENTUS (4-2-3-1): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Turicchia; Bonetti, Omic; Mulazzi, Hasa, Iling; Chibozo. All. Bonatti

CHELSEA (3-4-3): Sharman-Lowe; McClelland, Hughes, Humphreys; Rankine, Hall, Webster, Thomas; Stutter, Soonsup-Bell, Vale. All. Myers