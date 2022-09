Youth League, Juventus-Benfica dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juve riceve il Benfica per la seconda gara di Youth League: ecco dove seguire il match in diretta tv, in streaming e le probabili formazioni.

JUVENTUS-BENFICA YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Seconda giornata di Youth League: la Juventus Primavera affronta i pari età del Benfica.

Dopo la pesante sconfitta per 5-3 in casa del PSG, la squadra di Montero ospita la formazione lusitana a sua volta sconfitto 1-0 dal Maccabi Haifa.

Per le due squadre, entrambe a zero punti, la sfida in terra torinese può già pesare tantissimo in chiave qualificazione.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Benfica: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-BENFICA YOUTH LEAGUE

Juventus-Benfica di Youth League si giocherà al JTC di Vinovo mercoledì 14 settembre 2022. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 14.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-BENFICA YOUTH LEAGUE IN TV

Nessuna emittente trasmetterà in diretta tv il match dell'Under 19 della Juventus.

JUVENTUS-BENFICA YOUTH LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Non è prevista alcuna diretta streaming del match tra bianconeri e portoghesi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BENFICA YOUTH LEAGUE

JUVENTUS (4-4-2): Scaglia; Valdesi, Nzouango, Huijsen, Rouhi; Mulazzi, Ruiz, Maressa, Mbangula; Turco, Yildiz.