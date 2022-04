Semifinale d'andata per i bianconeri, impegnati in Youth League. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streamin.

JUVENTUS-BENFICA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING • Partita: Juventus-Benfica

• Data: venerdì 22 aprile 2022

• Orario: 14:00

• Canale TV: Sky Sport Football (203 del satellite)

• Canale TV: Sky Sport Football (203 del satellite)

• Streaming: Sky GO, NOW ORARIO JUVENTUS-BENFICA La gara tra giovanili bianconere e quelle lusitane si giocherà venerdì 22 aprile alle ore 14 presso il Centre sportif de Colovray a Nyon, in Svizzera. DOVE VEDERE JUVENTUS-BENFICA YOUTH LEAGUE IN TV Juventus-Benfica di Youth League verrà trasmessa in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Football (203 del satellite). JUVENTUS-BENFICA YOUTH LEAGUE IN DIRETTA STREAMING Grazie a Sky sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Sky Go: sarà sufficiente scaricare l'app su dispositivi mobili o collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati C'è anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare la diretta match dalla programmazione PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BENFICA YOUTH LEAGUE Bonatti non sembra intenzuionato a fare cambi rispetto alla squadra che ha sconfitto il Liverpool nei quarti di finale. Senkò a difesa dei pali, con la linea difensiva composta da Savona, Muharemovic, Nzouango-Bikien e Turicchia. A centrocampo vanno Mulazzi, Miretti, Bonetti e Iling mentre il compito di fare goal è affidato a Soulé e Chibozo. L'articolo prosegue qui sotto Ferreira de Castro risponde con il 4-3-3, confermando in blocco la formazione che ha superato brillantemente i connazionali dello Sporting. Soares in porta, Baptista e Rodrigues esterni difensivi, Araujo e Pereira centrali. Neto e Ndour mezze ali con Jevsenak al centro, Costa-Semedo-Moreira il trio d'attacco. JUVENTUS (4-4-2): Senkò; Savona, Muharemovic, Nzouango-Bikien, Turicchia; Mulazzi, Miretti, Bonetti, Iling; Soulé, Chibozo. BENFICA (4-3-3): Soares; Esteves Baptista, Araujo, Pereira, Rodrigues; Neto, Jevsenak, Ndour; Costa Santos, Semedo, Moreira.