Youth League, Juventus-Bayer Leverkusen 4-1: Poker bianconero e primato nel girone

Secondo successo consecutivo per la Juventus Primavera nella Youth League. Travolto 4-1 il Bayer Leverkusen con goal di Sene, Moreno, Fagioli e Leo.

Seconda uscita in questa edizione della Youth League per la Primavera della e seconda vittoria consecutiva. I ragazzi guidati da Lamberto Zauli, dopo aver travolto 4-0 l’ nel match d’esordio, si sono imposti per 4-1 contro il .

A tutto facile per la Primavera bianconera che ha di fatto dominato la contesa dal primo all’ultimo minuto. Il vantaggio è arrivato già al 16’ quando Sene ha battuto con un tiro leggermente deviato dal limite Lotka.

Il Bayer prova a reagire, ma la , dopo aver sfiorato il raddoppio al 25’ con un colpo di testa di Leo intercettato sulla linea, al 28’ trova il 2-0 grazie a Moreno che, servito da Sene, non ha difficoltà ad insaccare dalla corta distanza.

Al 39’ arriva anche il goal che vale il 3-0 con Fagioli che trasforma con un delizioso cucchiaio un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo di mano in area dopo una conclusione di Ahamada. Nel finale di frazione il Bayer avrebbe l’occasione di pareggiare con il secondo penalty del match assegnato per un fallo di Anzolin su Wolf, il pallone calciato da Anapak va però ad infrangersi contro la traversa.

Nella ripresa, al 52’, la rete che vale il poker bianconero è realizzata da Leo che, sugli sviluppi di un corner, trafigge di testa il portiere avversario. Nel finale, all’86’, a siglare la rete della bandiera per i tedeschi è Kemper ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

In virtù di questo risultato, i ragazzi di Zauli conservano la vetta del Gruppo D a punteggio pieno dopo due partite, precedendo l’Atletico Madrid che espugnando il campo della Mosca ha messo in cascina i suoi primi 3 punti.