Youth League, Inter travolta dallo Slavia Praga per 4-1: può essere qualificata lo stesso

Nel quinto turno di Youth League la Primavera nerazzurra viene travolta dai cecoslovacchi: finisce 4-1 per lo Slavia Praga, a segno ancora Fonseca.

Nel quinto turno di Youth League la Primavera dell' viene travolta dallo Slavia Praga che vince per 4-1 con una tripletta di Joao Felipe. I ragazzi di Armando Madonna, però, potrebbero qualificarsi lo stesso nella giornata odierna.

Gli occhi dell'Inter sono sull'altra partita che si sta svolgendo in questi minuti, quella fra e . In caso di pareggio, o addirittura di vittoria dei padroni di casa, la squadra di Madonna sarebbe automaticamente qualificata: in testa alla classifica del girone, infatti, ci sono proprio i nerazzurri e lo Slavia Praga con 9 punti e se il Borussia non dovesse vincere dovrebbe vedersela con i cecoslovacchi all'ultima giornata per ottenere il pass per gli ottavi.

Nella partita odierna l'Inter era passata in vantaggio con il solito Matias Fonseca, protagonista fino a questo momento di una grande Youth League: nella scora partita contro il il figlio di Fonseca è stata autore di una tripletta. Oggi a brillare è stata la stella di Joao Felipe, a cui la compagine nerazzurra non ha saputo resistere.

In caso di vittoria del Dortmund a Barcellona la qualificazione dell'Inter sarebbe allora rimandata all'ultima partita contro i catalani.