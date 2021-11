INTER-SHAKHTAR DONETSK YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Shakhtar Donetsk (Youth League)

Inter-Shakhtar Donetsk (Youth League) Data: 24 novembre 2021

24 novembre 2021 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

Situazione estremamente favorevole per l'Inter Primavera nel girone D di Youth League: nerazzurri di Cristian Chivu al primo posto con 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio, quello strappato contro il Real Madrid all'esordio.

Sono 6, invece, i punti totalizzati finora dallo Shakhtar Donetsk, terzo ad una lunghezza di distanza dagli spagnoli e dunque ancora in piena corsa per la qualificazione.

L'Inter potrebbe festeggiare il primo posto aritmetico e l'accesso agli ottavi della competizione in caso di vittoria contro gli ucraini, a patto che il Real Madrid non batta lo Sheriff Tiraspol. L'aritmetica si concretizzerebbe anche con un pareggio, contemporaneamente ad una sconfitta dei madrileni.

Nel match d'andata disputato a Kiev il 28 settembre fu Casadei a siglare la rete della vittoria per l'Inter, che poi ha portato a casa il bottino pieno anche nel doppio confronto con lo Sheriff.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Inter-Shakhtar Donetsk di Youth League: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla gara in tv e streaming.

ORARIO INTER-SHAKHTAR DONETSK YOUTH LEAGUE

La sfida di Youth League tra Inter e Shakhtar Donetsk si giocherà mercoledì 24 novembre 2021 allo stadio 'Ernesto Breda' di Sesto San Giovanni: calcio d'inizio alle ore 14. L'arbitro sarà lo slovacco Peter Kralović.

DOVE VEDERE INTER-SHAKHTAR DONETSK YOUTH LEAGUE IN TV

Sarà Sky a trasmettere Inter-Shakhtar Donetsk di Youth League: appuntamento sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite).

INTER-SHAKHTAR DONETSK IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire Inter-Shakhtar Donetsk in streaming su dispositivi come pc, smartphone e tablet grazie all'applicazione di Sky Go, disponibile per sistemi operativi iOS e Android.

L'articolo prosegue qui sotto

Streaming possibile anche grazie a NOW, la piattaforma che consente di guardare la programmazione di Sky previo acquisto di un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SHAKHTAR DONETSK YOUTH LEAGUE

INTER (4-3-3): Botis; Zanotti, Cortinovis, Moretti, Fontanarosa; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola, Abiuso, Iliev. All. Chivu

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Puzankov; Kapinus, Kozik, Farina, Buleza; Hulko; Glushchenko, Rosputko, Siheiev, Bako; Goncharuk. All. Ratulutra