Youth League, Inter-Bayern Monaco dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter contro Bayern Monaco nella prima giornata di Youth League: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

L'Inter Under 19 debutta nel girone C di Youth League ospitando il Bayern Monaco.

Primo esame continentale per la squadra di Chivu inserita nel raggruppamento che comprende anche Barcellona e Viktoria Plzen.

Nella passata edizione della massima rassegna continentale a livello giovanile

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Inter-Bayern Monaco: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Inter-Bayern Monaco di Youth League si giocherà mercoledì 7 settembre 2022 al 'Suning Training Centre' di Appiano Gentile. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 16.00.

La gara d'esordio dell'Inter di Chivu in Youth League verrà trasmessa in diretta da Sky al canale Sky Sport Football (203 del satellite).

I clienti Sky potranno al match anche in diretta streaming su Sky Go: sarà necessario scaricare l'app su dispositivi mobili, oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

C'è anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il ticket 'Sport' sarà possibile selezionare la diretta del match.

INTER (4-3-2-1): Botis; Zanotti, Guercio, Fontanarosa, Perin; Martini, Andersen, Kamaté; Valentin Carboni, Iliev; Pio Esposito. All. Chivu.