Youth League, il Real Madrid chiede di non giocare a Torino con la Juventus

Il Real Madrid chiede all'UEFA il rinvio della partita di Youth League sul campo della Juventus o lo spostamento del match in un campo neutro.

L'emergenza Coronavirus getta nel caos anche la Youth League: se da una parte l'Inter ha già comunicato il proprio ritiro dalla competizione, dall'altra il si rifiuta di giocare sul campo della .

La preoccupazione sale tra i genitori dei giocatori Blancos che dovrebbero volare a per il match di domani sera, valido per gli ottavi di finale della competizione. Il club spagnolo chiede il rinvio della partita o lo spostamento in un campo neutro, sulla scia dei numerosi casi di contagio registrati nell'area piemontese.

Proseguono in queste ore i contatti con l'UEFA, che resta inizialmente ferma sulla decisione di far disputare regolarmente la competizione sui campi prestabiliti, mentre la Juventus fa sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione riguardo un eventuale cambio di programma.