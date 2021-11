EMPOLI-STELLA ROSSA YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Empoli-Stella Rossa

• Data: martedì 23 novembre 2021

• Orario: 19:00

• Canale TV: -

• Streaming: -

Dopo l'1-1 dell'andata in Serbia, contro la Stella Rossa la Primavera dell'Empoli ha la possibilità di staccare il pass per il turno successivo di UEFA Youth League.

Nella gara disputata il 3 novembre, i ragazzi di Buscè hanno saputo reagire ad una prima frazione molto difficile.

Malgrado il vantaggio della Stella Rossa con Stojanovic, i toscani sono riusciti a pareggiare grazie al calcio di rigore messo a segno da Degl'Innocenti.

Un risultato positivo al Castellani permetterebbe all'Empoli di superare il playoff e qualificarsi al turno successivo, come già accaduto a spese del Domzale.

In questo articolo troverete tutte le curiosità su Stella Rossa-Empoli, oltre che molte informazioni utili: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-STELLA ROSSA YOUTH LEAGUE

La gara di Youth League tra Empoli e Stella Rossa si disputerà alle ore 19 di martedì 23 novembre presso lo stadio comunale Carlo Castellani.

DOVE VEDERE EMPOLI-STELLA ROSSA YOUTH LEAGUE IN TV

Non è prevista copertura televisiva per la gara Empoli-Stella Rossadi Youth League.

DOVE VEDERE EMPOLI-STELLA ROSSA YOUTH LEAGUE IN STREAMING

Non è prevista trasmissione in streaming per la gara tra Empoli e Stella Rossa di Youth League.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-STELLA ROSSA YOUTH LEAGUE

Non dovrebbero esserci grossi cambi di formazione nelle due squadre in vista della sfida decisiva di Youth League.

Buscè punta sul 4-3-1-2 marchio di fabbrica di questa stagione, con la linea a quattro composta da Morelli, Pezzola, Evangelisti e Rizza. In mezzo al campo confermati Ignacchitti, Fazzini e Degl'Innocenti, mentre davanti dovrebbero agire Magazzu e Baldanzi. Alle loro spalle agirà Logrieco.

Stesso modulo anche per Nedic, che schiera Mimovic, Malentijevic, Lekovic e Radojevic in difesa. Centrocampo di sostanza con Nikolasevic, Lecic e Brankovic. Sulla trequarti spazio a Stojanovic, dietro alle due punte Pirgic e Kahvic.

L'articolo prosegue qui sotto

EMPOLI (4-3-1-2): Hvalic; Morelli, Pezzola, Evangelisti, Rizza; Ignacchiti, Fazzini, Degli Innocenti; Logrieco; Magazzu, Baldanzi. All. Buscè.

STELLA ROSSA (4-3-1-2): Marinkovic; Mimovic, Malentijevic, Lekovic, Radojevic; Nikolasevic, Lecic, Brankovic; Stojanovic; Pirgic, Kahvic. All. Nedic.