Youth League, Dinamo Kiev-Juventus 3-0: Bianconeri sconfitti ed eliminati

Finisce ai playoff per gli ottavi di finale l’avventura della Juventus Primavera in Youth League. A Kiev la Dinamo si impone per 3-0 in gara secca.

Si chiude a Kiev l’avventura della Juventus Primavera in Youth League. I ragazzi guidati da Francesco Baldini sono infatti stati battuti per 3-0 dalla Dinamo nella gara secca dei playoff che mettevano in palio l’accesso agli ottavi di finale del torneo.

Al Dynamo Lobanovskyj, gara fin da subito in salita per i bianconeri. Gli ucraini impiegano 6’ per trovare la rete del vantaggio e lo fanno con Vashchyshyn che è abile a ribadire in rete un pallone respinto da Loria su conclusione di Isaienko.

La Juventus fatica ad entrare in partita e al 13’ è ancora Vashchyshyn ad andare vicino al goal, la sua conclusione finisce di poco alta sulla traversa. La Dinamo Kiev è padrona del campo e, dopo aver sfiorato il raddoppio con Tsitaishvili e Isaienko, gestisce senza apprensione la situazione nella prima mezz’ora di gioco.

Per il primo squillo bianconero bisogna attendere il 34’ quando Nicolussi Caviglia, di un nulla non trova lo specchio della porta con un calcio di punizione dal limite. Al 42’ è Pablo Moreno a provarci ma con scarsa precisione, il finale di frazione è però tutto di marca ucraina con i soliti Tsitaishvili e Isaienko che chiamano Loria all’intervento.

Nella ripresa la partita non cambia ed al 56’ il portiere bianconero è ancora grande protagonista blindando la porta con un doppio intervento decisivo.

Al 69’ Loria non può però nulla quando Buletsa, ruba palla a centrocampo, si invola verso la porta bianconera ed insacca con un grande destro a giro.

A chiudere definitivamente i giochi ci pensa poi Popov che, sugli sviluppi di un corner, svetta più in alto di tutti e di testa cala il tris.

Per la Juventus svanisce quindi l’occasione di centrare per la prima volta la qualificazione agli ottavi di finale di Youth League. Fatali per i bianconeri sono stati i playoff, cosa che già accadde nel 2017 quando vennero eliminati dall’Ajax.