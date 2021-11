CHELSEA-JUVENTUS YOUTH LEAGUE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Juventus

Chelsea-Juventus Data: 23 novembre 2021

23 novembre 2021 Orario : 16.00

Canale tv : Sky Sport Football (numero 203 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

Quinta, decisiva, giornata di Youth League. La Champions dei giovani, infatti, comincia a ufficializzare i propri verdetti di qualificazione alla fase successiva, per le gare ad eliminazione diretta. In campo anche la Juventus, di scena in casa del Chelsea.

La Juventus è già qualificata ai turni successivi, ma c'è ancora da definire chi affronterà i playoff causa secondo posto e chi invece no. Madama si trova in testa al girone H con un punto in più rispetto ai Blues due volte Campioni della competizione giovanile. Al Chelsea basta un punto per essere sicuro di continuare il torneo.

Con dieci punti rispetto ai nove del Chelsea, la Juventus potrà festeggiare il passaggio del turno da capolista certa in caso di successo contro i londinesi, visti i soli 90 minuti rimanenti contro Zenit e Malmo, rispettivamente a tre e un solo punto in graduatoria.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve per rimanere informati su Chelsea-Juventus di Youth League: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-JUVENTUS YOUTH LEAGUE

La sfida della quinta giornata della fase a gironi di Youth League tra Chelsea e Juventus, si giocherà mercoledì 23 novembre 2021 allo Chelsea Football Club Training Ground di Londra. Calcio d'inizio alle 14 ora italiana.

DOVE VEDERE CHELSEA -JUVENTUS YOUTH LEAGUE IN TV

La sfida di Youth League tra Chelsea e Juventus sarà trasmessa in esclusiva tv da Sky sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

CHELSEA-JUVENTUS YOUTH LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno assistere alla diretta streaming di Chelsea-Juventus grazie all'applicazione di Sky Go, fruibile su sistemi iOS e Android per pc, tablet e smartphone. L'alternativa è rappresentata dalla piattaforma NOW, utile per assistere alla programmazione Sky previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-JUVENTUS YOUTH LEAGUE

CHELSEA (3-4-3): Sharman-Lowe; Hughes, McClelland, Badley-Morgan; Brooking, Webster, Hall, Thomas; Haigh, Soonsup-Bell, Vale.

JUVENTUS (4-4-2): Garofani; Savona, Nzouango, Citi, Turicchia; Mulazzi, Omic, Miretti, Iling; Soulé, Chibozo. All. Bonatti