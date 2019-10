Youth League, Barcellona-Inter 0-3: nerazzurri a punteggio pieno

La squadra di Armando Madonna batte, anche a sorpresa, il Barcellona per tre a zero: decisivi i goal di Oristanio, Gianelli e Colombini.

Una vittoria di prestigio e anche sorprendente per l' Under 19, che batte in trasferta il nella seconda giornati dei gironi di Youth League. Antipasto della partita di questa sera tra le prime squadre, rappresenta un buon viatico per la formazione di Antonio Conte.

💥 | TRIPLICE FISCHIO!!!



Finisce quiiiii! Bellissima vittoria della Primavera nerazzurra, che espugna l'Estadi Johan Cruyff e si porta a quota 6 punti nel Girone F di @UEFAYouthLeague dopo 2 giornate!!!#BarcellonaInter 0⃣-3⃣ ⚫️🔵👏#FORZAINTER #InterYouth #UYL pic.twitter.com/fb0qXBADnt — Inter (@Inter) October 2, 2019

Come succede anche per la prima squadra, il Barcellona Under 19 comincia la partita con un grande possesso palla, che però non spaventa l'Inter. I nerazzurri si chiudono bene e trovano ottime occasioni. Al 29' l'Inter si porta meritatamente in vantaggio con una punizione di Oristanio che da calcio piazzato porta avanti i suoi. La prima frazione termina con il risultato di 0-1.

La squadra allenata da Victor Valdes ha qualche buona occasione da goal, ma non riesce mai a sfondare la porta difesa da Filip Stankovic, figlio di Dejan.

La formazione di Armando Madonna raddoppia al minuto 78 con un piattone vincente di Gianelli. Nel finale poi l'Inter chiude la partica, dominando il Barcellona e timbrando il tris con Colombini.

L'Inter di Armando Madonna guida il girone di Youth League a punteggio pieno, ovvero 6 punti, dopo le vittorie contro Slavia Praga e, appunto, il Barcellona.