Youth League, l'Atalanta vince 2-1 con lo Shakhtar e passa il turno come prima

Con la vittoria in trasferta sul campo dello Shakhtar per 2-1 l'Atalanta sigilla il primo posto nel girone: ora gli ottavi di finale di Youth League.

In attesa di scoprire il destino della prima squadra, la Primavera dell' ha raggiunto gli ottavi di finale di Youth League come prima nel girone grazie alla vittoria per 2-1 in trasferta contro lo Donetsk. Doppietta di Roberto Piccoli per i bergamaschi.

Una grande impresa quella raggiunta dai ragazzi di Brambilla che hanno dominato il proprio girone di Youth League, arrivando davanti a grandi squadre come la ed il . Nella partita odierna i bergmaschi hanno schiantato gli ucraini grazie ad un goal per tempo da parte di Roberto Piccoli.

La Primavera dell'Atalanta, alla prima partecipazione alla competizione europea, sta inanellando risultati straordinari negli ultimi anni sfornando dalle proprie fila grandi talenti. Il futuro è ancora roseo per la 'Dea'.