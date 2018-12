Youth League 2018/2019: calendario, risultati, dove vederla in tv-streaming

Juventus e Roma partecipano alla Youth League 2018/2019: tutto quello che c'è da sapere.

La Youth League 2018/2019 mette in competizione le migliori squadre giovanili d'Europa: l'Italia è rappresentata da Juventus e Roma dopo l'eliminazione di Inter e Napoli dalla Champions League. Finale in programma il 26 aprile 2019 a Nyon.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

SORTEGGI YOUTH LEAGUE 2018/19

TURNO DATA Fase ad eliminazione diretta 22 febbraio

DOVE VEDERE LA YOUTH LEAGUE 2018/19

La UEFA Youth League 2018/19 viene trasmessa in esclusiva su Sky Sport, in streaming grazie a Sky Go attraverso pc, tablet e smartphone.

SEDICESIMI YOUTH LEAGUE 2018/19

Dinemo Kiev-Juventus 19/20 febbraio Paok-Tottenham 19/20 febbraio GNK-Lokomotiv Mosca 19/20 febbraio Chelsea-Monaco 19/20 febbraio Montpellier-Benfica 19/20 febbraio Hertha Berlino-PSG 19/20 febbraio Midtjylland-Roma 19/20 febbraio Sigma Olomouc-Lione 19/20 febbraio

OTTAVI YOUTH LEAGUE 2018/19