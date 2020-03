Young crede nella ripresa: "Juve meglio dell'Inter? I conti si fanno a fine stagione"

Ashley Young esalta Antonio Conte e spera in una permanenza all'Inter: "Vorrei restare per vincere. Amo la passione degli italiani".

Il suo futuro, al pari di quello di altri colleghi, può dirsi più che mai incerto: arrivato a gennaio a titolo definitivo dal , Ashley Young ha firmato fino al 30 giugno con l' che potrebbe decidere di prolungare di un anno il contratto.

Scenario tutt'altro che irrealizzabile: l'inglese si è subito imposto conquistandosi un posto da titolare e segnando anche una rete, inutile ai fini del risultato, contro la nello scontro diretto disputato all'Olimpico il 16 febbraio.

In un'intervista concessa a 'Il Corriere della Sera', Young ha speso parole al miele per Antonio Conte, uno dei motivi che l'hanno spinto a trasferirsi in .

"Quando Conte mi ha chiamato, ho sentito subito la sua passione, me l’ha trasmessa. Era un’opportunità e ho detto: 'Vado lì, voglio far parte di qualcosa di grande'. Non sta seduto un attimo, ma vederlo così coinvolto è una spinta. Ha una mentalità vincente, è un vincente nato. Per chi gioca in fascia fa gran parte del lavoro guidandoti. Passione, mentalità, combattente. Lotta per le partite, per i giocatori e per sé".

Il classe 1985 crede in una ripresa del campionato quando tutta l'emergenza legata al Coronavirus sarà finita.

"La ci ha sconfitto due volte? I conti li facciamo a fine stagione. Poi è vero, ci hanno battuto. Per un giorno però ciascuno di noi può essere quello che non è, in positivo o in negativo. Di certo in rosa hanno più esperienza di noi".

Nella mente di Young c'è l'intento di guadagnarsi la riconferma anche per la prossima stagione.