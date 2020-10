Young Boys-Roma, Fonseca preannuncia il turnover: "Farò tanti cambi"

Paulo Fonseca presenta il match e parla dei giovani Villar e Carles Perez: "I due che si sono maggiormente adattati al nostro calcio".

Dopo il roboante successo contro il , per la si aprono le porte dell' . E come sempre è Paulo Fonseca, presente accanto a Gonzalo Villar in conferenza stampa, a presentare la sfida che attende i giallorossi: quella contro lo .

Conferenza breve, in cui vengono toccati alcuni punti inerenti la stagione e la rosa. Come la presenza, nel gruppo della Roma, di giovani di valore come lo stesso Villar e Carles Perez.

"Sono soddisfatto del progetto, sì - le parole dell'allenatore portoghese - C'è un mix di giocatori esperti e giovani, come Villar e Perez. Loro due sono quelli che si sono maggiormente adattati al nostro calcio. Abbiamo fiducia in loro per il futuro".

Gli chiedono dei rapporti con la società e Fonseca non si tira indietro.

"Il rapporto è molto buono. Stiamo lavorando insieme per far sì che la Roma diventi più forte ogni giorno che passa. Ho molta fiducia nella società".

Chiusura con la possibile formazione che scenderà in campo domani contro lo Young Boys. Meglio aspettarsi sorprese.