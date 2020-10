Young Boys-Roma dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Young Boys sfida la Roma nella 1ª giornata del Gruppo A di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

YOUNG BOYS-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 22 ottobre 2020

22 ottobre 2020 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Roma di Paulo Fonseca fa il suo esordio nel Gruppo A di sfidando in trasferta a Berna lo Young Boys. I giallorossi sono reduci da una vittoria per 5-2 in campionato contro il Benevento, mentre gli svizzeri nell'ultimo turno della Super League elvetica hanno pareggiato 0-0 in casa del Servette.

La Lupa occupa attualmente l'8° posto in campionato con 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta in 4 gare, i gialloneri dopo lo stesso numero di gare degli avversari sono terzi nel proprio campionato con 8 punti alle spalle di San Gallo e Losanna.

Fra le due formazioni sarà il primo confronto assoluto in gare ufficiali. La Roma ha affrontato 2 volte una squadra svizzera in Europa League: entrambe le gare sono state giocate contro il e risalgono alla fase a Gironi della stagione 2009/10, con un bilancio per la Lupa di una vittoria e una sconfitta.

Per quanto riguarda invece lo Young Boys, la compagine elvetica ha un bilancio positivo nelle Coppe europee contro le squadre italiane: sono ben 4 su 6 partite infatti i successi degli svizzeri. Oltre a Roma e Young Boys fanno parte del Gruppo A di Europa League anche i rumeni del Cluj e i bulgari del Sofia. In questa pagina tutte le informazioni su Young Boys-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO YOUNG BOYS-ROMA

Young Boys-Roma si disputerà la sera di giovedì 22 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadion Wankdorf di Berna. Il fischio d'inizio della gara è in programma per le ore 18.55.

La sfida di Europa League Young Boys-Roma sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Dario Massara, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Chi volesse potrà seguire Young Boys-Roma anche in diretta mediante Sky Go: su pc e notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS.

La gara di Europa League sarà inoltre visibile anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà ai suoi lettori la possibilità di seguire la partita Young Boys-Roma anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal e gli eventi più importanti della partita.

Seoane schiererà lo Young Boys con il 4-4-2. Davanti Meschack dovrebbe affiancare il bomber Nsame. Sulle due fasce Fassnacht (favorito su Sulejmani) e Ngamaleu saranno le due ali, con Lustenberger e Sierro che potrebbero agire da interni. Fra i pali Von Ballmoos è in vantaggio su Faivre, in difesa Camara e Zesiger formeranno la coppia centrale, con Hefti e Lefort terzini.

Fonseca pensa al turnover e dovrebbe dar spazio a diversi elementi che finora hanno trovato poco spazio, tenendo anche conto dell'emergenza in difesa, viste le assenze di Smalling per l'infortunio al ginocchio e di Mancini per squalifica. Il peso dell'attacco dovrebbe ricadere sulle spalle di Borja Mayoral, con Carles Pérez e Lorenzo Pellegrini trequartisti. In mediana coppia formata da Cristante e Villar. In difesa Bruno Peres e Spinazzola agiranno da terzini, con Kumbulla e Ibañez a formare la coppia centrale. In porta agirà Pau López.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Lustenberger, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack.

ROMA(4-2-3-1): Pau López; Bruno Peres, Kumbulla, Ibañez, Spinazzola; Cristante, Villar; Carles Pérez, Lo. Pellegrini, Mkhitarya; Borja Mayoral.