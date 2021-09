Prima giornata del girone F di Champions League con la sfida tra Young Boys e Manchester United: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Finalmente torna la Champions League e, con essa, le emozioni della fase a gironi: Manchester United alla seconda partecipazione consecutiva, sorteggiato nel gruppo F che comprende, tra le altre, anche l'Atalanta e il Villarreal.

La prima giornata vede i 'Red Devils' impegnati in trasferta contro i campioni svizzeri dello Young Boys, avversario sulla carta poco temibile ma comunque da non sottovalutare, soprattutto tra le mura amiche.

Manchester United che può tornare a contare in Europa sull'apporto di Cristiano Ronaldo, acquistato negli ultimi giorni di calciomercato dalla Juventus: il portoghese vanta la bellezza di cinque Champions vinte in carriera, la prima delle quali nel 2008 proprio con la squadra allora allenata da Sir Alex Ferguson.

Le due squadre si sono affrontare nei gironi della massima competizione europea anche nella stagione 2018/19: doppio successo inglese (0-3 in Svizzera e 1-0 in Inghilterra).

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere su Young Boys-Manchester United: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO YOUNG BOYS-MANCHESTER UNITED

Young Boys-Manchester United si giocherà martedì 14 settembre 2021 allo stadio 'Wankdorf' di Berna, la capitale della Svizzera. Calcio d'inizio fissato alle 18.45, nella nuova fascia oraria adottata dall'UEFA per gli 'anticipi' della Champions League.

La sfida tra Young Boys e Manchester United potrà essere seguita in diretta tv su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (254 del satellite). Non è prevista la trasmissione in chiaro sulla Mediaset, riservata a Malmoe-Juventus.

La diretta streaming sarà disponibile, per tutti gli abbonati Sky, attraverso l'applicazione di Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet.

L'alternativa è rappresentata da Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99€ al mese per avviare la visione dell'evento sui vari dispositivi. Streaming disponibile anche su NOW, piattaforma on demand utile per assistere alla programmazione di Sky (previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati).

Potrete seguire tutti gli aggiornamenti di Young Boys-Manchester United in tempo reale grazie alla diretta testuale presente qui su Goal: dall'annuncio delle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto dell'incontro valido per il girone F della Champions League.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Maceiras, Camara, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Martins Pereira, Aebischer, Ngamaleu; Elia, Siebatcheu.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; James, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.