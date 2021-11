YOUNG BOYS-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Young Boys-Atalanta

Young Boys-Atalanta Data: 23-11-2021

23-11-2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Arena (204 del satellite) , Sky Sport (253 del satellite)

(204 del satellite) (253 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity

Notte di Champions League cruciale per l'Atalanta che, a Berna, fa visita agli svizzeri dello Young Boys in un match che può tracciare il destino degli orobici nella massima competizione europea.

I nerazzurri, terzi nel girone con 5 punti, sbarcano in truppa elvetica con il chiaro intento di accorciare - o magari sopravanzondone una della due - sul duo di testa composto da Manchester United e Villarreal, a loro volta impegnate nel faccia a faccia diretto a l'Estadio de la Ceramica.

Gli uomini di Gasperini hanno tra le mani un'occasione d'oro per avvicinari ai primi due posti che valgono il pass per gli ottavi di finale.

Di fronte avranno la truppa elvetica guidata da Wagner che dopo il colpaccio con lo United al debutto ha perso tutti e tre i successivi match.

A Bergamo, di fatto due mesi fa, la Dea si è imposta per 1-0 contro i gialloneri grazie alla zampata decisiva di Matteo Pessina al 68'.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Young Boys-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO YOUNG BOYS-ATALANTA

Young Boys-Atalanta si disputerà martedì 23 novembre al Wankdorf Stadium di Berna. Il calcio d'inizio è per le ore 21.00.

DOVE VEDERE YOUNG BOYS-ATALANTA IN TV

La sfida di Berna verrà trasmessa in diretta su Sky, emittente in possesso dei diritti di trasmissione dei match di Champions League. I canali sui quali sarà possibile seguire la partita sono Sky Sport Arena (204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

YOUNG BOYS-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire il confronto decisivo dell'Atalanta anche in diretta streaming attraverso Sky Go collegandosi al portale tramite pc o notebook o in alternativa scaricando l'app relativa per i sistemi iOS o Android se si accede tramite smartphone o tablet.

Tra le opzioni c'è anche NOW, il servizio streaming on demand di Sky: dopo aver acquistato il pacchetto 'Sport' sarà possibile selezionare la diretta della partita.

Un'ulteriore possibilità è offerta da Mediaset con il servizio streaming di Infinity+: previo abbonamento ci si potrà collegare al portale o scaricare l'app, in base al dispositivo scelto per l'accesso.

Il racconto di Young Boys-Atalanta si potrà vivere anche su Goal grazie alla tradizionale diretta testuale. Collegandovi con il portale sarà possibile ricevere aggiornamenti in tempo real sul match che si disputerà a Berna: dalla lettura delle formazioni sino al triplice fischio finale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non sono ancora stati resi noti i nomi dei telecronisti a cui sarà affidata il racconto di Young Boys-Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS-ATALANTA

Wagner pensa ad un 4-4-2 di copertura per contenere le folate atalantine: l'attacco dovrebbe essere affidato al duo Elia-Riedere, mentre alle loro spalle si staglia la linea a quattro con Fassnacht e Ngamaleu sui binari e Aebischer al centro in compagnia di Sierro. Schieramento speculare anche nelle retrovie con Burgy e Lauper a protezione di Faivre in porta. In qualità di terzini favoriti Hefty e Garcia.

L'articolo prosegue qui sotto

Gasperini pronto a presentarsi in formazione tipo all'esame elvetico: Demiral ritrova una maglia da titolare al centro della difesa e sarà affiancato da Toloi e Palomino. A centrocampo rientra Freuler dopo aver riposato con lo Spezia e al suo fianco ci sarà l'immancabile de Roon. Sulle fasce scelte obbligate con Zappacosta a destra e Maehle a sinistra. In attacco la certezza è quella di Zapata, mentre tra le linee potrebbe toccare a Malinovskyi accompagnato da Pasalic fresco di doppietta in campionato.

YOUNG BOYS (4-4-2): Faivre; Hefty, Burgy, Lauper, Garcia; Fassnacht, Aebischer, Sierro, Ngamaleu; Elia, Riedere. All. Wagner.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.