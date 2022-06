Yorkshire Terriers: la squadra più antica del campionato LGBTQ+ britannico compie 25 anni

La storia degli Yorkshire Terriers, un modello vincente di inclusione nello sport: "Offrono a chiunque la possibilità di giocare".

La stagione della Premier League 2021-22 si è conclusa da un po' e il periodo delle gare delle nazionali è giunto al termine, ma per due squadre ancora in lizza per il titolo, la stagione è tutt'altro che finita.

Il 26 giugno a Leeds, gli Yorkshire Terriers affrontano i Nottingham Lions nell'ultimo turno, in uno scontro tra le prime della classe che mette in palio il titolo di campioni della Gay Football Supporters' Network League (GFSN).

I Terriers partono avanti grazie ai tre punti di vantaggio e una differenza reti superiore - oltre a una spinta emotiva. Fondato nel 1997, il club ha compiuto 25 anni quest'anno, diventando così la squadra più antica della competizione.

La GFSN League è una competizione calcistica speciale, l'unico campionato nazionale LGBTQ+ al mondo. Squadre di tutto il Paese si affrontano in un doppio torneo, campionato e coppa. Il campionato ha come obiettivo specifico quello di garantire un posto sicuro e inclusivo per chiunque possa giocare a calcio, indipendentemente dall'età e dal genere. Essendo una competizione mista in termini di genere, fornisce la possibilità alle persone trans di poter giocare a calcio a livello competitivo senza problemi.

Il campionato compie 20 anni quest'anno e ha fatto grandi passi in avanti rispetto a quando è stato fondato nel 2002 con solo quattro squadre: Yorkshire Terriers, Leicester Wildecats, Leftfooters (con sede a Londra) e Bristol Panthers. Ora il numero di squadre è salito a 13, in due divisioni, mentre molte altre prendono parte all'International GFSN Cup.

La finale di coppa del mese scorso ha fatto la storia: il Village Manchester ha battuto i Dublin Devils ai rigori in casa dello Shelbourne FC e per la prima volta la finale si è giocata su un campo di un club professionistico maschile.

Lo Yorkshire non è riuscito a vincere la coppa nell'anno dell'anniversario d'argento - perdendo in semifinale - ma punterà a festeggiare questa occasione storica con il terzo scudetto in cinque stagioni.

GOAL è andato a scavare nella storia dei Terriers attraverso interviste a giocatori e dirigenti del passato e del presente, per saperne di più su un club con una storia importante nel calcio LGBTQ+ e che oggi si ritrova a ricoprire un ruolo importante...

Sam Hill

All'inizio del secolo, l'omofobia dilagante nel calcio inglese era accettata e comune. Il suicidio di Justin Fashanu nel 1998, un giocatore trattato in modo spregevole dai media e rifiutato dal calcio, è stato un episodio che avrebbe dovuto portare a un cambiamento radicale degli atteggiamenti, del comportamento e del linguaggio nel calcio professionistico.

Eppure i campi da calcio sono rimasti un luogo di terrore e in campo le cose non sono andate molto meglio: Robbie Fowler ha ripetutamente fatto commenti a sfondo omofobico sulla storia di Graeme Le Saux del Chelsea.

È in questo contesto che Rob Graham è diventato un calciatore dei Terriers nel maggio 2002: il 21enne di Heckmondwike, vicino Leeds, non convinto del suo posto nel calcio.

"Ho iniziato a giocare a calcio da nel 1998 e l'ho fatto per diversi anni. Nascondevo il mio essere. Non mi sono adattato alla situazione e alla definizione di "gay", che vedevo come un grande stereotipato, in stile Julian Clary. Non potevo essere me stesso, e di certo non giocare a calcio nel West Yorkshire".

Rob ha poi visto una squadra gay di calcio in TV, in un episodio di 'They Think It's All Over', in cui i concorrenti bendati hanno toccato i giocatori per indovinare chi fossero, e ha fatto una ricerca online su Yahoo - "che non credo esista nemmeno più" - per trovare gli Yorkshire Terriers.

"Negli anni '90 c'erano reti locali di tifosi gay di calcio, poiché era ancora molto tabù. Di tanto in tanto giocavano partite, e poi ogni tanto veniva organizzato un incontro nazionale. Nel 1997 c'è stato un incontro a Manchester e si parlava dello Yorkshire. 'Siamo in cinque, voi siete in cinque o più, dovremmo fare una partita'. È così che è iniziato: due gruppi di tifosi si sono sfidati. Più tardi altri gruppi volevano giocare. Il movmento è cresciuto al punto che nel 2002 hanno deciso di allargarlo e organizzare partite a 11".

Goal/Facebook

Graham ha partecipato alla sua prima sessione di allenamento nel maggio 2002 e per 20 anni ha fatto parte della squadra come giocatore, allenatore, presidente e in gran parte degli altri ruoli. 41enne, appenderà le scarpe al chiodo a fine stagione, dopo aver dopo aver disputato in campo la stagione 2021-22.

Tuttavia non ha lasciato il calcio prima di aver vissuto momenti indimenticabili, come giocare tornei in tutto il mondo rappresentando il suo club, il suo Paese e la sua gente. I Terriers, dice, hanno cambiato completamente la sua vita.

“Ho giocato con i Terriers a Parigi e tre volte negli Stati Uniti. Sono sceso in campo per rappresentare l'Inghilterra, il mio Paese. Nessuno dei miei amici lo ha fatto ed è piuttosto sorprendente".

Le vette più alte della carriera di Rob corrispondono al rigore vincente in una partita a Chicago (ai Gay Games) nel 2006 e alla GFSN Cup vinta nel 2012. Ha anche incontrato il suo primo partner grazie ai Terriers. Ha ricoperto ogni posizione del campo per oltre due decenni, fatta eccezione per il ruolo di portiere.

Goal/Facebook

È orgoglioso anche del modo in cui il club ha cambiato l'atteggiamento nello Yorkshire nei confronti degli uomini gay che giocano a calcio, non solo da parte di persone eterosessuali, ma anche all'interno della comunità LGBT.

"A metà degli anni 2000 abbiamo lavorato molto sul fatto che i gay potessero giocare a calcio, e ciò non è insolito. C'era anche una convinzione all'interno della comunità gay, battute tipo "oh, le docce devono essere divertenti". Non si tratta di quello, il calcio è qualcosa a cui teniamo.

Ora ho 40 anni, quindi non so come sia il calcio per i giovani, tuttavia penso che ci sia ancora molto lavoro da fare. Gli Yorkshire Terrier sono un club comunitario che supporta le persone che non hanno un altro posto dove andare, che cercano di ritrovare se stesse, che cercano amici.

Non è facile per molte persone, specialmente per i giovani quando fanno coming out: avere un posto dove andare che non riguardi solo la sessualità o il genere, ma un interesse comune, è essenziale".

Ironia della sorte, uno dei più grandi segni di progresso secondo Graham è che molti dei giocatori dei Terriers al giorno d'oggi non si identificano necessariamente come LGBTQ+.

"Il fatto che ora abbiamo molti giocatori eterosessuali cisgender nella squadra, senza che sia un problema degno di nota. Questo è il progresso: anche avere giocatori eterosessuali in una squadra gay era un tabù".

Facebook

Per molto tempo, gli Yorkshire Terriers sono stati i quasi uomini del GFSN. A parte il successo in campionato nel 2004 e la vittoria della coppa nel 2012, sono finiti tra i primi tre del campionato altre sei volte e hanno perso la finale di coppa nel 2007 e nel 2018.

Poi Josh Sedman è arrivato nel club. Da allora i Terriers si sono guadagnati la reputazione di squadra da battere nel GFSN, grazie ai due campionati vinti consecutivamente nel 2018 e nel 2019.

Quei titoli sono stati vinti sotto la direzione di Sedman, personaggio barbuto e dai capelli color sabbia e tifoso del Leeds United, che si è fatto una reputazione con i Terriers come centrocampista prima di diventare terzino sinistro. Josh ammette di "essermi fatto avanti perché nessun altro voleva farlo", e solo grazie alla sintonizzazione casuale su un programma radiofonico.

“Sono passati circa otto anni - ha detto a GOAL il 32enne di Leeds - ero appena uscito da una relazione e stavo cercando degli amici. Ciò è successo in concomitanza con il coming out di Thomas Hitzlsperger. Ho ascoltato una storia su di lui alla radio in cui si parlava di club LGBT, quindi ho trovato i Terriers.

Dal punto di vista personale, è stato fantastico. Ho incontrato grandi amici attraverso la squadra. Per quanto riguarda il calcio, ho giocato per squadre eterosessuali e non sentivo un senso di appartenenza. Devi circondarti di persone che sono simili a te, che hanno lo stesso senso dell'umorismo, persone che la pensano allo stesso modo. Appena venuto qui mi sono sentito a casa. Facevo parte della squadra da circa tre giorni e mi hanno invitato per una partita a Glasgow”.

Goal/Instagram

La pagina Wikipedia del GFSN - non aggiornata con i vincitori del campionato dal 2013 - potrebbe suggerire il ​​contrario, ma i Terriers sono emersi come una forza primaria nel calcio LGBTQ + negli ultimi cinque anni. È qualcosa di cui Josh è giustamente orgoglioso mentre ripercorre i suoi momenti migliori.

"Sul campo, la prima vittoria scudetto - dice - Avevo fatto un passo indietro dal giocare per gestire la squadra, ed erano davvero un bel gruppo che ha ottenuto la ricompensa che meritava. Abbiamo un ambiente in cui le persone possono essere se stesse.

Le trasferte sono state assolutamente fantastiche: ho giocato a Miami, non avrei mai avuto un'opportunità così in vita mia senza venire in questa squadra. Ho gestito la squadra a Parigi, è stato stressante, ma è stata un'esperienza fantastica".

L'onore del più antico club LGBT del Regno Unito va allo Stonewall, fondato nel 1991, seguito dai Terriers sei anni dopo. Il mondo è ora un posto molto diverso da quando sono stati fondati i club.

Essere gay non è più un grosso tabù sociale e nel calcio si stanno facendo passi da gigante, in particolare all'inizio di quest'anno, quando l'attaccante del Blackpool Jake Daniels è diventato il primo calciatore professionista maschio attivo in Gran Bretagna per più di 30 anni a fare coming out. Quindi, perché squadre come Terrier devono ancora esistere?

"Perché no? - dice Sedman - C'è ancora ciò che la gente chiama 'scherzare' che mette le persone a disagio, mentre qui puoi essere chiunque tu sia e non c'è alcun giudizio. Ci stiamo muovendo nella giusta direzione, l'uscita di Daniels è geniale, ma serve altro".

Sam Hill

Un aspetto dei Terriers e di altri club GFSN che molti estranei trovano sorprendente è la volontà di accogliere giocatori etero e cisgender. Qualsiasi calciatore, purché abbia il giusto atteggiamento, è in grado di giocare indipendentemente dalle capacità o dalla sessualità.

Molti giocatori dei Terriers sono fratelli, amici o colleghi di altri giocatori, attirati da un buon passaparola e dalla promessa di giocare a calcio in tutto il paese, piuttosto che in un campionato domenicale locale.

Adam Knights è un padre di 31 anni, tifoso del Newcastle e giocatore con una discreta reputazione per i suoi contrasti a sangue freddo - anche in allenamento - e per i commenti sulle prestazioni dei compagni di squadra. Eppure ammette di avere avuto delle riserve su come sarebbe stato accolto quando è arrivato nel 2020, poco prima del lockdown per il Covid, essendo stato presentato alla squadra da un amico di un amico.

"Non sapevo davvero cosa fossero i Terriers come squadra - dice a GOAL - Sono andato, ho incontrato la squadra e da allora sono rimasto con loro. Prima di arrivare, ho chiesto se una persona eterosessuale potesse giocare per questa squadra. La risposta è stata che stavano cercando di iniziare ad aprirsi, puntando ulteriormente sull'elemento dell'inclusività. Questa è stata la mia prima domanda: la risposta è stata che volevano coinvolgere le persone.

Essere etero non ha alcun impatto sul modo in cui faccio parte del club. Per me, le persone sono persone e tutti mi hanno davvero accettato. Cerco di essere coinvolto il più possibile nella cultura del club. Questa è una parte importante dell'essere parte di un team LGBTQ+, soprattutto come persona etero. Non puoi solo presentarti agli allenamenti e giocare, devi provare ad abbracciare la cultura dell'inclusività".

Sam Hill

Da allora Adam è entrato a far parte del comitato che gestisce la squadra, rimodellando e gestendo il sito web dei Terriers, e afferma che i suoi due anni con il club sono stati un'esperienza illuminante sia in termini di calcio in campo, sia delle sue opinioni sulle persone e sulla società al di fuori del terreno verde.

"Entrando in una squadra gay, è bello vedere come ad accettare la squadra sia qualcuno che non ha quella cultura. Per me è la prima esperienza con una squadra di genere misto: è sicuramente un'esperienza nuova e ti rende consapevole del perché giochiamo nel GFSN e perché esista.

So che qui fornivano un posto sicuro per le persone non solo per giocare a calcio, ma anche per incontrare persone nella loro comunità. Indipendentemente da ciò che accadrà in futuro, alla fine è un posto in cui le persone possono sentirsi al sicuro e crescere come vogliono, rimanere o entrare a far parte della squadra in cui si sentono a proprio agio".

Adam coglie soprattutto l'occasione per citare il suo momento migliore su un campo da calcio.

“Nella mia prima partita con i Terriers ho segnato e sono stato il migliore in campo, fantastico. Ci sono alcuni ragazzi che sono cresciuti molto negli ultimi due anni, ed è bello vedere gli amici che si conoscono".

Sam Hill

Essere un calciatore gay non porta più gli stessi pregiudizi degli anni 90. Essere un calciatore trans sì.

Poiché continuano a essere lanciate accuse tossiche contro le persone trans che tentano di partecipare allo sport, mentre gli organi di governo si affrettano a far rispettare i divieti in mezzo a ondate di disinformazione, è più difficile che mai per queste persone trovare un posto nel calcio.

Sam Hill, ala versatile e terzino, è arrivato nei Terriers nell'estate 2019 dopo essere tornato nella sua città natale di Bradford. Aveva giocato per i London Romans, un'altra squadra LGBT, nei 18 mesi precedenti mentre studiava all'università. Nell'estate del 2021 si è presentato alla squadra come transgender, un'esperienza che descrive come assolutamente positiva, almeno all'interno dei Terriers.

“Qui non ho mai dovuto nascondere nessuna parte di me stesso, non ho mai pensato che avrei ricevuto una risposta negativa. Nessuno sarà mai contro di te, a meno che non sia in campo o in una partita di allenamento, nel qual caso ogni giocatore fa conto su se stesso".

E i suoi momenti migliori con i Terriers?

“Sul campo dovrebbe essere la mia unica vittoria in una partita, quella in trasferta contro il Nottingham. Abbiamo vinto, il che è stato positivo per due motivi: sono un tifoso del Derby County, quindi è sempre bello vincere contro di loro, e poi quella è stata anche l'unica partita a cui sono venuti i miei genitori.

Fuori dal campo, andare in città come Dublino (per la semifinale della GFSN Cup 2022) o Blackpool (per un torneo estivo di calcetto) assieme all'intera squadra, facendo sostanzialmente una gita con i miei compagni a cui sono già molto legato. È una bella comunità”.

A 24 anni Hill è uno dei giocatori più giovani della squadra, quindi vede il ruolo del club nella sua vita in modo molto diverso da come avrebbero potuto fare coloro che l'hanno preceduto.

Goal/Facebook

"Immagino che il ruolo che svolge ora sia molto diverso da quello che aveva nel '97. È inclusivo, ma non è più così importante, perché non ci sono tanti problemi come ce n'erano ora. Tuttavia, le persone trans vivono in un'atmosfera molto ostile, soprattutto all'interno dello sport. Ci sono molte persone che dicono che non dovrebbero giocare per certe squadre, o che qualcuno è migliore di qualcun altro in base ai suoi genitali: il che, per esperienza personale, non è vero. Cristiano Ronaldo ed io abbiamo lo stesso tipo di genitali e io sono una merda.

È l'inclusione di tutti i sessi, il che è estremamente importante per le persone che vogliono giocare senza che ciò sia rilevante. Per quanto mi riguarda, se vuoi giocare devi farlo, e i Terriers offrono a chiunque questa possibilità".

Se nel complesso sente che l'ambiente per le persone LGBT nel calcio è migliore di prima, Sam dice che c'è ancora molto lavoro da fare, nel quale i Terriers devono essere coinvolti.

"La gente sembra pensare che dall'oggi al domani le persone saranno felici che i giocatori gay e trans saranno ovunque. Non è così: ci sono 200 paesi che possono avere due squadre di calcio, eppure ci sono circa 20 club LGBT per un paese di 60 milioni. È ancora una minoranza.

Il ruolo delle persone LGBT nel calcio è quello di essere in prima linea nell'inclusione, nei confronti di chiunque faccia fatica ad entrare nello sport. Nessuno merita di essere escluso per nessun motivo. Ciò è qualcosa che i Terriers fanno molto bene, ovvero essere un concreto sostenitore dell'inclusione".

Sam Hill

Gli Yorkshire Terriers sono un club importante per le persone in questa storia e per chi la racconta. Ho giocato per loro dall'estate 2020, scendendo regolarmente in campo durante la stagione 2021-22. Come giocatrice, è stato fantastico stare al fianco dei miei compagni in tutto il paese lottando per il titolo. Come compagno di squadra, è stato un piacere conoscere persone fantastiche con interessi ed esperienze condivisi e un amore simile per il calcio.

Come donna trans, è stato incredibile poter continuare a giocare a calcio. Giocare per una squadra di cui sono il portiere. È qualcosa a cui pensavo di dover rinunciare, nonostante amassi così tanto lo sport. E invece ho continuato a giocare in un ambiente non solo accogliente, ma vibrante, competitivo, eccitante e, soprattutto, divertente.

Questo è tutto ciò che dovrebbe essere il calcio. Sono tutte cose che rappresentano gli Yorkshire Terriers.

Il 26 giugno, seguiti da amici, familiari e tifosi, i Terriers affronteranno i Nottingham Lions con un titolo di campionato in palio. Il calcio, ovviamente, è molto più divertente quando si vince. Non si tratta mai solo di partecipare. Ma la vera vittoria è avere una squadra del genere da chiamare mia. Questo è ciò che conta davvero.