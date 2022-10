C’è lo Yom Kippur, i giocatori del Maccabi a digiuno prima della Juve: “E’ un giorno importante”

Il tecnico del Maccabi Haifa, Barak Bakhar, ha spiegato che lui e alcuni giocatori digiuneranno prima della Juve per rispettare lo Yom Kippur.

Battere il Maccabi Haifa per mettere in cascina i primi punti nel Gruppo H e rilanciarsi in ottica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League.

E’ questo il grande obiettivo di una Juventus che, dopo le sconfitte patite contro PSG e Benfica, non può più permettersi passi falsi.

I bianconeri di Massimiliano Allegri sono chiamati ad una missione non propriamente impossibile tra le mura amiche dello Stadium e, oltre al maggior tasso qualitativo a disposizione, potrebbe esserci un altro fattore che potrebbe risultare determinante: lo Yom Kippur.

Si tratta del giorno di espiazione più importante per la religione ebraica e inizia al crepuscolo del decimo giorno di Tshiri (ovvero il primo mese del calendario ebraico, oltre che quello nel quale si concentrano alcune delle principali festività) e si prolunga fino alle prime stelle della notte successiva, il tutto per una durata di circa 25 o 26 ore.

Nel corso di tale giornata, non si mangia, non si beve e si prega chiedendo l’espiazione dei propri peccati. Quest’anno lo Yom Kippur durerà dalla sera del 4 ottobre e si concluderà alle prime stelle del 5 e questo vuol dire che i calciatori praticanti del Maccabi digiuneranno fino a circa un’ora e mezza dall’inizio della sfida con la Juventus.

Della cosa ha anche parlato Barak Bakhar in conferenza stampa, anticipando come tale situazione potrebbe portarlo a modificare l’undici di base.

“Per noi si tratta di un giorno importante per la nostra religione. Io digiunerò e lo stesso faranno anche alcuni dei nostri giocatori. Noi abbiamo però una rosa ambia composta anche da calciatori stranieri che, non essendo ebraici, potranno scendere in campo. Forse qualcuno vorrà comunque giocare pur avendo digiunato, visto che si potrà riprendere a mangiare una volta calato il sole. Ci potrà dunque essere la possibilità di nutrirsi in maniera sufficiente. Noi comunque faremo delle rotazioni, sia contro la Juve che poi in campionato. Chi giocherà sarà pronto a farlo”.