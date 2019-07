Yokohama FC, l'ex Reggina Nakamura a 41 anni si unisce al 52enne Miura

L'ex Reggina Shunsuke Nakamura, che ha compiuto 41 anni a giugno, ha firmato con lo Yokohama FC, in seconda divisione. Si unisce al 52enne Miura.

Spesso si dice che l'esperienza conta nel calcio, ma forse in questo concetto è stato preso troppo alla lettera. Lo Yokohama FC, squadra di seconda divisione, avrà infatti una coppia d'attacco che di partite sulle gambe ne avrà oltre 1300. E oltre 90 anni.

Nel club gioca infatti Kazuyoshi Miura, il 52enne attaccante passato anche per il che nonostante l'età calca ancora i campi da professionista, nonché il giocatore più anziano a segnare un goal.

A lui si è unito un altro ex : Shunsuke Nakamura, l'uomo delle punizioni che ha fatto impazzire la Reggina. A 41 anni ha scelto di lasciare il Jubilo Iwata per accettare la sfida della seconda divisione e cercare la promozione.

Nakamura ha vestito la maglia della Reggina dal 2002 al 2005, prima di passare al e infine all' . È tornato in Giappone nel 2010, dove ha giocato per 7 anni con lo Yokohama Marinos.

Ora proverà una delle ultime imprese della sua carriera. E, soprattutto, comporrà una coppia d'attacco da oltre 1300 presenze e 93 anni in due.