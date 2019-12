Yaya Touré: "A causa del razzismo non voglio che mio figlio giochi a calcio"

Yaya Touré chiaro sul tema del razzismo: "Mio figlio vuole diventare un calciatore ma mi sono opposto proprio a causa di questi comportamenti".

A 36 anni sta vivendo gli ultimi colpi di una carriera che in Europa, al , ha raggiunto l'apice: Yaya Touré ha da poco conquistato la promozione nella massima serie cinese con il Qingdao Huanghai ma non ha dimenticato il calcio europeo, troppo spesso oggetto di critiche per questioni che non riguardano il campo.

Come il tema del razzismo, purtroppo attuale in e nel resto d'Europa: nel corso di un'intervista rilasciata a 'L'Equipe', il centrocampista ivoriano ha rivelato di aver impedito al figlio di seguire le sue orme proprio per i beceri motivi già citati.

"Sono sensibile a questo, perché il razzismo è qualcosa che mi fa sempre male. Mio figlio vuole diventare un calciatore ma io gli ho detto: 'No, non puoi farlo'. Mi sono rifiutato di lasciarlo giocare a calcio. Perché? Per queste cose".

Touré vorrebbe un comportamento diverso da parte dei vertici del calcio, a suo avviso tutt'altro che perfetti nella lotta al razzismo.