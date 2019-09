Xhaka presto papà, vuole una pausa: "Ci sono cose più importanti del calcio"

Granit Xhaka tra poco diventerà padre e vuole stare vicino alla moglie, anche a costo di dover saltare partite: "Ci sono cose più importanti".

L'essere calciatore comporta anche qualche sacrificio, a dispetto dei tantissimi pregi. Uno di questi ad esempio è quello di dover giocare o essere in ritiro quando stai per diventare papà. Succede spesso nel mondo del calcio, ma Granit Xhaka non ha nessuna intenzione di affrontare così un momento per lui speciale.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il centrocampista della e dell' aspetta un bambino dalla moglie, Leonita Lekaj. Il parto dovrebbe avvenire più o meno intorno alla metà di ottobre, quando ci sarà l'altra sosta delle nazionali. Xhaka ha già fatto sapere ai compagni della Svizzera di voler prendersi almeno due settimane per stare vicino alla moglie e godersi questo momento.

"Ci sono cose molto più importanti e speciali nella vita oltre il calcio. Un esempio è proprio il diventare padre. Con Seferovic è successa la stessa cosa, eravamo d'accordo che lui avrebbe dato tutto contro l' e poi avrebbe raggiunto la compagna, saltando la prossima partita. E con me accadrà la stessa cosa".

Xhaka dovrebbe saltare le partite di qualificazione ad contro e Irlanda. Ma, se il parto dovesse ritardare o anticipare, allora il problema sarà tutto di Unai Emery e dell'Arsenal. Xhaka difficilmente cambierà idea, vorrà prendersi una piccola pausa in ogni caso...