Xhaka risponde ad Evra: "Se continui a dire cazzate nessuno ti rispetterà più"

Polemica in casa Arsenal dopo che l'ex giocatore di Juventus aveva accusato i Gunners di essere dei bambini.

Volano stracci tra Londra e Manchester, riguardo il campionato dell' . Grosse polemiche in seno Gunners dopo le dichiarazioni di Patrice Evra , ex giocatore dei Red Devils, che ha commentato le ultime gare del team di Emery. Scatenando un putiferio.

Evra ha infatti giudicato i giocatori dell'Arsenal come dei bambini. Che sanno sì giocare a calcio, ma non sembrano essere in grado di vincere qualcosa. I tifosi dei Gunners aspettano del resto da tempo immemore un titolo importante, cosa che negli ultimi anni non è mai arrivato (escludendo la ).

L'ex giocatore della si era espresso così a Sky Sports:

"Li chiamavo i miei bambini dieci anni fa e lo sono ancora. Questa è la verità e non sono irrispettoso quando lo dico. È la sensazione che provo quando guardo i Gunners in campo. Hanno un bell’aspetto, ma non sembrano una squadra vincente. L’Arsenal ama solo giocare a calcio".

Xhaka, capitano dell'Arsenal, ha risposto a Evra, tra il rispettoso e l'accusatorio:

"Rispetto Patrice perché è stato un grande giocatore, ma deve stare attento a quello che dice. Conosce queste situazioni, ma non è l’unico a dire queste cazzate".

Il centrocampista dei Gunners chiede a tutti i detrattori di fare un passo indietro:

"Dobbiamo smettere di parlare di aspetto mentale e di stronzate simili. Per me non c’è differenza tra giocare in casa o in trasferta".

Sul finale, Xhaka ha avvisato chiaramente Evra riguardo a possibili dichiarazioni future: