Xavier Mbuyamba: il nuovo Van Dijk al Chelsea dopo aver lasciato Barcellona

Il 18enne olandese ha sposato i Blues, un'altra big in seguito agli anni trascorsi nelle giovanili blaugrana.

Difficile, nel calcio moderno, vedere un giocatore emergere dopo anni, senza essere passato dalle big o dalla propria Nazionale giovanile o da quella maggiore. Per Xavier Mbuyamba, nuovo fenomeno dei centrali difensivi, è invece andata proprio così.

Il 18enne difensore centrale non è mai stato preso in considerazione dall' , nonostante possedesse attributi per cui è stato paragonato a Virgil van Dijk. Nessuna convocazione in Nazionale o presenze con le big olandesi e crescita nella seconda serie, con il MVV Maastricht.



"Strano non si sia fatto vedere nessuno" ha detto Mbuyamba a RTL a proposito di e . "Sono stato convocato per la prima volta nell'Under 19 a novembre 2019. Lo staff ha subito detto che pensava fosse strano che non fossi mai stato notato prima".



Mbuyamba, tuttavia, sta rapidamente recuperando il tempo perduto. Gli osservatori hanno finalmente iniziato a prendere nota del giovane colosso dopo che ha fatto il suo debutto da professionista all'età di 16 anni: nell'estate 2019 ha lasciato l'Olanda per il .



Un anno dopo, Mbuyamba è di nuovo in movimento dopo aver chiuso il suo contratto in Catalogna, con il riuscito a portarlo ufficialmente a Londra nonostante le offerte di altri quattro club della Premier League.

Nato a Maastricht da padre congolese e madre olandese, Mbuyamba è cresciuto in una famiglia di calciatori: anche i fratelli Noah e Nathan sono nel mondo del pallone.



Nathan ora gioca nei livelli inferiori del calcio olandese, mentre Noah punta a diventare un velocista paraolimpico dopo che la sua gamba destra è stata amputata a seguito di un incidente in scooter in Indonesia nel 2017.



Xavier ha iniziato la sua formazione calcistica presso il club amatoriale del VV Scharn prima di entrare nelle giovanili del Maastricht all'età di nove anni.



Sette anni dopo, nel novembre 2018, ha esordito da professionista, entrando dalla panchina contro l'FC Volendam in quella che si è rivelata la prima di 11 presenze nel corso della stagione 2018/19. Tre delle quali da subentrato.

Altre squadre

Improvvisamente le offerte sono iniziate ad arrivare. Mbuyamba ha firmato un contratto giovanile a Maastricht, e nonostante tentassero di blindarlo, non hanno potuto competere con il fascino di alcune delle migliori squadre europee.



Il Chelsea è stato il primo club a puntare forte sull'Olanda, vedi la firma di Nathan Ake nel 2011. Mbuyamba è stato invitato a ovest di Londra per allenarsi con le squadre giovanili del club nel 2019 e, nonostante la voglia di acquistarlo, i Blues non sono stati in grado di farlo a causa del divieto di trasferimento imposto dalla FIFA.



"Il Chelsea ha fatto una presentazione fantastica", ha detto a Voetbal International il suo agente, Carlos Barros. "C'è un'atmosfera calcistica unica. Ti siedi subito con i giocatori della prima squadra durante il pranzo, il club ha delineato un piano molto ambizioso per Xavier. Loro pensano davvero che tra uno o due anni potrà essere in prima squadra".



Niente Chelsea, almeno fino ad oggi, e porta aperta per altri club. Barros ha affermato che il era entusiasta di portarlo tra le proprie fila, mentre altre voci suggerivano che anche , e stavano monitorando la sua situazione.



Ma è stato il direttore del Barcellona e della Masia Patrick Kluivert a vincere la corsa per la firma di Mbuyamba, alla pari di Ludovit Reis e Mike van Beijnen.



Dopo aver firmato un contratto quadriennale, Mbuyamba ha giocato un'ottima prima stagione in sia come difensore centrale che come terzino destro per l'Under 19 del Barcellona, e ha anche trascorso del tempo ad allenarsi con la prima squadra.

"Frenkie de Jong si è preso cura di me e ha detto che dovevo solo pensare a lavorare. L'ho fatto. È stato un allenamento tranquillo, ho resistito bene".



"Mi sono seduto accanto a Marc-Andre ter Stegen e Lionel Messi. Poi ho scattato alcune foto su Snapchat e le ho inviate ai miei amici. Erano tutti molto orgogliosi".



Nonostante abbia fatto una buona impressione, Mbuyamba ha subito una battuta d'arresto verso la fine della sua prima stagione dopo che lo staff del Barcellona B ha insistito sul fatto che sarebbe stato una riserva nel 2020/21.



Non era questo il percorso di sviluppo tracciato per l'adolescente al suo arrivo, e come tale ha chiesto di andarsene, proprio come aveva fatto il suo caro amico Louie Barry, scegliendo l' .



Il Barça inizialmente ha valutato due milioni Mbuyamba, ma dopo aver richiesto una riduzione dello stipendio del 50% in mezzo alla pandemia di coronavirus, è stato svincolato.



La ha mostrato interesse a ingaggiarlo, ma Mbuyamba ha giudicato come troppo eccessiva la concorrenza in bianconero: per questo ci sarà una seconda occasione al Chelsea.



Alto, veloce e eccezionalmente a suo agio nel possesso palla, Mbuyamba arriverà a Londra ovest sapendo che dovrà fare colpo su Lampard per poter avere un'opportunità in prima squadra.



È disposto a trascorrere la prossima stagione tra i ranghi giovanili a Cobham, oppure giocare in prestito al Vitesse. Per poi provare a diventare veramente il nuovo Van Dijk.