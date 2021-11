Xavi vara la linea 'verde' al Barcellona: convocati 7 giocatori nati dopo il 2000

Getty Images

Il tecnico catalano convoca Eric, Nico, Gavi, Demir, Abde, Arnau e Akhomach per l'impegno sul campo del Villarreal. Solo quattro gli over 30 in lista.