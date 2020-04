Xavi sicuro: "Alla Liga manca Cristiano Ronaldo, faceva 50 goal"

Secondo alcune voci Cristiano Ronaldo sentirebbe la nostalgia di Madrid ma anche in , forse, qualcuno rimpiange CR7. Questo almeno è il pensiero di un'ex bandiera del .

Xavi, oggi allenatore in , intervistato dal canale 'Post United' è infatti sicuro che alla manchi molto Cristiano Ronaldo.

Quindi l'ex centrocampista dà qualche consiglio per gli acquisti al 'suo' Barcellona.

" Lautaro Martinez mi piace, a chi non piace? Il Barça fa bene a essere interessato. Gioca bene, dà profondità, attacca bene lo spazio".

Un altro che Xavi vedrebbe di nuovo più che bene in blaugrana è Neymar, già vicino al ritorno qualche mese fa.

"Ho condiviso con lui lo spogliatoio e mi sembra una grande persona. Era un professionista qui a Barcellona e avrebbe fatto la differenza. Non entro nei problemi burocratici, ma sul campo è tra i cinque migliori al mondo".

Infine lo stesso Xavi confessa di sognare un suo ritorno al 'Camp Nou' da allenatore.

"Non so perché la gente sponsorizzi il mio ritorno, ma sono orgoglioso e mi piace l'idea. Sarebbe un sogno, parliamo della mia casa e della mia vita. Spero un giorno di poterlo realizzare, sto imparando molto in Qatar".