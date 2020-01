Xavi e il ‘no’ al Barcellona: “E’ troppo presto per allenarlo”

Xavi ha svelato di aver rifiutato la panchina del Barcellona: “Ho ricevuto un’offerta, ma è troppo presto per andarci”.

Si è chiusa tre giorni fa l’avventura di Ernesto Valverde sulla panchina del . Il club blaugrana, dopo la sconfitta patita in Supercoppa di per mano dell’ , ha deciso di affidare la panchina della sua squadra a Quique Setién.

Il nome dell’ex tecnico del Betis non è stato in realtà il primo accostato a quello dei blaugrana, visto che per alcuni giorni è parso quasi scontato l’ingaggio di Xavi.

L’ex capitano del Barcellona e attuale allenatore dell’Al Sadd, parlando alla vigilia della finale di Coppa del che vedrà la sua squadra impegnata contro l’Al Duhail, ha ammesso di aver ricevuto un’offerta dal club del quale è una delle più grandi bandiere di sempre.

“E’ vero, ho ricevuto un’offerta dal Barcellona in presenza di Eric Abidal ed Oscar Grau, ma non l’ho accettata”.

Xavi ha svelato cosa l’ha portato a rifiutare una proposta così importante.

“E’ troppo presto per allenare il Barcellona, anche se farlo è il mio sogno e continuerà ad esserlo anche in futuro”.

Xavi ha incontrato tre volte Abidal e Grau a Doha nel corso della scorsa settimana e la cosa ha in qualche modo condizionato il suo lavoro.