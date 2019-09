Xavi incorona Sterling: "È il miglior candidato per prendere il posto di Messi e Ronaldo"

Xavi non ha dubbi su quale giovane talento possa prendere il posto di Messi e Ronaldo come migliore al mondo: "Sterling è il candidato numero uno".

Per chi da oltre dieci anni si è abituato ai record e alle impressionanti prestazioni sempre offerte da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo , è difficile pensare a un futuro senza l'argentino del e il portoghese della .

Quando entrambi decideranno però di cedere il passo all'età e lasciare il trono di migliori interpreti del calcio mondiale, qualcuno dovrà prendere il loro posto e secondo una leggenda del Barcellona come Xavi quel qualcuno sarà Raheem Sterling.

Intervistato dal 'Daily Mirror', lo spagnolo ha infatti speso parole al miele per l'esterno d'attacco inglese, indicandolo come il futuro numero uno al mondo.

"Messi e Ronaldo hanno dominato così tanto negli ultimi anni che è difficile ricordare un tempo in cui loro ancora non c'erano. Per me Messi è il migliore e, sebbene entrambi stiano ancora giocando a un livello altissimo, arriverà un giorno non molto lontano in cui qualcuno dovrà prendere il loro posto. Se si guarda ai giovani talenti che possono diventare il migliore al mondo, allora si pensa a Neymar, Mbappe, Salah e Sterling. Ecco ad oggi io credo che Sterling sia il candidato numero uno per prendere questo posto ".

Secondo Xavi l'attaccante del ha infatti sempre dimostrato grandi doti ma è da quando ha incontrato Pep Guardiola sul suo cammino che ha fatto il decisivo salto di qualità.

"È sempre stato un ottimo giocatore, molto pericolo, ma è sotto Guardiola che è diventato uno dei migliori al mondo. So come lavora Pep e so che ha lavorato su di lui dal primo momento, migliorandolo dove doveva essere migliorato. Ora si vedono i risultati ed è ancora giovane. Può essere uno dei migliori al mondo".

Un'investitura che non può che far piacere a Sterling, autore di un avvio di campionato di altissimo livello e pronto a stupire anche questa sera con il Manchester City in . Proprio la competizione nella quale Xavi vede i Citizens tra i favoriti per la vittoria finale.