Xavi nuovo allenatore del Barcellona: modulo e come giocherà

Era solo questione di tempo, ora è realtà. Xavi torna al Barcellona in qualità di allenatore, dopo aver lasciato l'Al-Sadd in seguito all'esonero di Koeman sulla panchina blaugrana. Sotto la sua guida, la squadra catalana proverà a rinascere tra Liga e Champions League, senza più l'amico Messi in campo.

Xavi ha chiuso la carriera proprio all'Al-Sadd, giocando in Qatar per un quadriennio prima di allenare i bianconeri, con diversi successi, tra il 2019 e il 2021. Durante la sua leggendaria era da calciatore ha imparato da alcuni dei più grandi maestri calcistici della storia, assimiliando le tattiche pre il suo nuovo ruolo da tecnico.

NON SOLO IL 4-2-3-1

Da agosto 2019, ovvero da quando si è seduto sulla panchina dell'Al-Sadd, Xavi ha utilizzato per diverso tempo il 4-2-3-1. Due mediani forti come Gabi e Jung, una prima punta effettiva come Bounedjah e nessun cambiamento importante nel ruolo dei propri giocatori ed ex compagni di squadra. Falso nove come ai tempi del suo Barcellona? No grazie.

Nel corso del tempo Xavi ha cominciato a capire come cambiare modulo in corso e soprattutto iniziare una gara con un modulo diverso a seconda del'avversario che aveva di fronte. Ha puntato maggiormente sulle potenzialità offensive dei suoi, proponendo un 4-1-4-1 in cui sì, la prima punta non era effettivamente tale, ma spesso un'ala. Tale tattica non è stata però continua, ma necessaria solamente in alcuni frangenti, in cui ha avanzato i centrali di centrocampo al ruolo di trequartista.

Il 2021 è stato quello di una crescita tale da poter decidere di volta in volta se puntare sulla difesa a tre o quella a quattro: per questo nel corso dell'anno ha spesso utilizzato il 3-4-1-2 per il suo Al-Sadd, anche grazie all'arrivo dell'amico Santi Cazorla, nuovo trequartista del club a supporto del già citato Bounedjah e di un'ala adattata come Afif.

Xavi ha fatto di necessità virtù, considerando come il club abbia quasi sempre acquistato trequartisti o esterni evitando di puntare su centravanti veri e propri nel calciomercato in entrata. C'è comunque da considerare come le migliori gare sotto il tecnico catalano sono arrivate anche con il 4-3-3, con l'attacco al potere. Il segreto? Ovviamente il prolungato possesso di palla, un vecchio tiki-taka estrapolato dal maestro Guardiola.

CHE MODULO AL BARCELLONA?

Koeman ha giocato spesso con il 4-2-3-1 alla guida dei blaugrana e per questo la squadra sa come muoversi attorno a questo modulo, su cui Xavi punterà sicuramente dall'inizio. Anche il 3-4-1-2 è stato utilizzato nel corso del 2021, ma considerevolmente meno rispetto al 4-3-3, punto forte dell'ormai ex tecnico olandese.

Difficilmente Xavi utilizzerà la difesa a tre, almeno inizialmente, ma erediterà quella a quattro confermando quanto fatto in Qatar: tra 4-3-3 e 4-2-3-1 si vedrà man mano della stagione o a gara in corso.

I TITOLARI

Alcuni intoccabili, diverse nuove possibilità e problemi da affrontare. Xavi non avrà certo vita facile inizialmente, dovrà passare tra infortuni pesanti e calciatori che non rendono più come una volta. Prima di tutto, non saranno a disposizione Aguero e Dembelè per diversi mesi.

Certo del posto Depay, come prima punta sia nel 4-2-3-1 che nel 3-4-1-2. Difficile l'utilizzo di quest'ultimo con il solo De Jong a disposizione, conferma della difesa a quattro con Mingueza, Garcia, Lenglet e Jordi Alba: possibile chance per Umtiti in attesa del ritorno di Pique, che prenderà il posto di Garcia una volta tornato dall'infortunio.

In mediana ovviamente Busquets, con De Jong che sarà catechizzato da uno dei suoi miti. Ala sinistra Ansu Fati, con Coutinho dall'altra parte. Al centro, vista la situazione infortunati e ai due mediani con cui gioca Xavi, occhio ad una carriera continua da trequartista per Pedri, senza più alternarsi con gli interni qualche metro dietro.

Se invece si giocherà con il 4-3-3, Pedri sarà il terzo interno di centrocampo, lasciando inalterati i due esterni d'attacco e il ruolo di Depay da prima punta.