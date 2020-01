Il Wuhan Zall sbarca a Malaga in mezzo all'isteria del Coronavirus: nessun sintomo

Il Zall, squadra che gioca a Wuhan e nel massimo campionato cinese, è arrivata in Spagna per la preparazione. Non è stata però in città da settimane.

Isteria, paura, e qualunque altra parola negativa vi venga in mente. Il nuovo coronavirus sta monopolizzando discorsi al bar, media, futuro. Anche il calcio, per forza di cose, rientra nei problemi derivanti alla quarantena di Wuhan, metropoli cinese da dove è partito il virus. Città dove gioca, nel massimo campionato, il Wuhan Zall.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La squadra allenata dallo spagnolo Josè Gonzalez, avrebbe dovuto riprendere il campionato, con la prima giornata del nuovo torneo cinese, a fine febbraio, ma la diffusione del virus e sopratutto la quarantena della città portano a grossi dubbi riguardo il ritorno in campo. Il Wuhan Zall è attualmente in Europa, a Malaga.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

In vista del campionato, infatti, il Wuhan aveva organizzato alcuni giorni di preparazione in : è arrivata a Malaga da , dopo essere passata per Istanbul e Shanghai. Nessuna sintomantologia legata al virus per la rosa del club cinese, come ha evidenziato dal Ministero della salute secondo Marca.

Il Wuhan Zall si è ritrovato a Guangzhou, circa un migliaio di chilometri da Wuhan, lo scorso 2 gennaio, dunque non era in città quando è cominciata la diffusione del virus. Il gruppo di monitoraggio del Coronavirus in Andalusia ha effettuato nuovi controlli per mandare un messaggio di tranquillità ad una popolazione terrorizzata da ogni persona che sia stata nella città cinese.



Gonzalez e il suo Wuhan Zall, squadra che nello scorso campionato cinese è arrivata sesta grazie a giocatori stranieri come Leo Baptistao e Kouassi, attaccante ivoriano e bomber, rimarranno a Malaga ancora per diverse settimane. Anche perchè di tornare nella provincia di Hubei non se ne parla neanche.

La prima gara del Wuhan Zall nel 2020 sarebbe in teoria quella a Tianjin, contro il Teda, praticamente a 1000 km di distanza, nei dintorni di Pechino. La supercoppa di è stata per ora rinviata, resta da capire se anche tutto il campionato, sopratutto se nelle zone più colpite dal coronavirus, verrà posticipato.

Nato nel 2009, il Wuhan Zhuoer Zhiye Zuqiu Julebu è stato allenato in passato anche da Ciro Ferrara, in carica da luglio 2016 a marzo 2017.