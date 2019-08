Il wrestler Roman Reigns sostiene Mihajlovic: "Resta forte e credici"

Averlo visto andare in panchina per - , deve avergli mosso qualcosa dentro. Roman Reigns, nome d'arte del wrestler Leati Joseph Anoai, via Twitter dedica un pensiero a Sinisa Mihajlovic.

Già, perchè il lottatore sa cosa vuol dire affrontare un male terribile come la leucemia: Reigns ne è stato afflitto, ma ha saputo debellarla tanto da tornare sul ring in primavera. Da qui il messaggio a Mihajlovic, alle prese con lo stesso tormento.

"Non riesco a trattenermi. Incredibile la storia del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic e la sua battaglia contro la leucemia. Resta forte allenatore e forza. Believe in the fight ".