Women's Super League inglese, campionato chiuso: Chelsea campione, Liverpool retrocesso

La Premier League è pronta alla ripartenza a metà giugno dopo tre mesi di stop. Il corrispondente femminile, invece, si ferma. La Women’s Super League ha ufficialmente annunciato la chiusura della stagione e il congelamento della classifica.

Le sorprese non mancano, a partire dalla vetta. Campione è il , grazie alla media punti: scavalcato il , che era a 40, ma in 16 partite, contro i 39 in 15 ottenuti dai rivali. Terzo posto per l’ , che era ancora in piena corsa per la vittoria dopo il titolo dell’anno scorso. Sarà anche escluso dalla l’anno prossimo.

L'articolo prosegue qui sotto

Colpo di scena anche a fondo classifica, perché retrocede in seconda divisione il , fanalino di coda del campionato. Promosso invece l’ , primo al momento della sospensione.

🏆 Congratulations to @ChelseaFCW, who have the best points-per-game ratio and win the title.



Along with @ManCity, they will represent #BarclaysFAWSL in the @UWCL next season. pic.twitter.com/rxftiVYkEd