Champions League femminile, è uno show del Lione: 4-1 al Barcellona per alzare la coppa

Hegerberg trascina il Lione alla vittoria della Champions League femminile con una tripletta in 17 minuti: 4-1 al Barcellona in finale.

La femminile è ancora una volta un affare dell'Olympique . La squadra francese batte 4-1 il e centra il quarto successo consecutivo, il sesto nelle ultime 9 edizioni.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A Budapest, sede della finale in gara unica, il risultato finale è un 4-1 in favore delle francesi, lo stesso dello scorso contro il . Il Barcellona può quasi considerarsi fortunato: dopo 30 minuti le catalane erano già sotto per 4-0.

L'articolo prosegue qui sotto

Mattatrice della finale è stata Ada Hegerberg, classe 1995 e Pallone d'Oro 2018, che tra il 14' e il 30' ha segnato le tre reti che hanno indirizzato definitivamente il match.

Le marcature le ha aperte Maroszan, poi nel finale è arrivato il goal del Barcellona, la rete della bandiera di Oshoala che non ha cambiato in alcun modo il verdetto di un match mai in discussione.

Per le blaugrana era la prima finale in assoluto, l'ottava invece per il Lione, che si conferma miglior squadra d'Europa.